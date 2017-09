Bereich Wüste Polizei sucht Beteiligte nach Radfahrunfall in Osnabrück

Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei sucht nach Beteiligten eines „Unfalls zwischen zwei Fahrradfahrerinnen“, der sich am späten Donnerstagnachmittag vor 17.20 Uhr im Bereich Osnabrück-Wüste ereignet hat.

Nach Angaben der Polizei gestalten sich die Ermittlungen schwierig, da sich eine 47-jährige Beteiligte nicht komplett an den Unfallhergang erinnern kann. Die Frau war mit ihrem Fahrrad vom Osnabrücker Schloß auf Nebenstraßen unterwegs nach Hasbergen. An einer Kreuzung in der Nähe einer Fußgängerampel fuhr eine andere Radfahrerin von links aus einer Straße. Es kam zu einer Kollision und die 47-Jährige stürzte.

Mehrere Personen behilflich

Zunächst war die andere Beteiligte, eine etwa 55 bis 60-jährige Frau mit normaler Statur, dunklen Haaren auf einem Damenrad und eine weitere Person der Verletzten beim Aufstehen behilflich. Von einem weiteren Zeugen wurde die Verletzte später zu einem Arzt in der Parkstraße und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet die namentlich nicht bekannten Zeugen und die andere beteiligte Radfahrerin sich unter 0541/3272215 oder 0541/327 2315 zu melden, damit der Unfallhergang rekonstruiert werden kann.