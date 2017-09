Sperrungen Bauarbeiten an der Peiner Straße und Zum Flugplatz in Osnabrück

Osnabrück. Am Montag, 9. Oktober, beginnen Fahrbahnsanierungen der Peiner Straße sowie der Straße Am Flugplatz. Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen und Sperrungen rechnen.

Der Osnabrücker Servicebetrieb (OSB) wird ab Montag, 9. Oktober, die Fahrbahn der Peiner Straße sanieren, teilt die Stadt Osnabrück mit. In Verbindung mit der Deckensanierung wird der Einmündungsbereich der Peiner Straße in die Hannoversche Straße umgebaut. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum Freitag, 10. November 2017.

Nach Angaben der Stadt wird die Peiner Straße während der Arbeiten voll gesperrt. Aufgrund der Umgestaltung des Einmündungsbereiches wird die Zufahrt für die Anlieger nur von der Schweerstraße möglich sein.

Anlieger von Baustelle überrascht

Die Peiner Straße in Osnabrück-Fledder ist bereits seit Montag eine Sackgasse. Von der Hannoverschen Straße können Autofahrer nicht mehr direkt in die Peiner Straße abbiegen, sondern müssen über die Schweerstraße ausweichen. Bevor die städtischen Straßenbauer anrücken, verlegen die Osnabrücker Stadtwerke sogenannte Schutzrohre in der Peiner Straße. Einige Anlieger wurden über das Vorhaben nicht informiert und waren entsprechend verärgert.

Am Flugplatz abschnittsweise voll gesperrt

Ebenfalls ab Montag, 9. Oktober, wird die Fahrbahn der Straße Zum Flugplatz zwischen dem Kreisverkehr Rheiner Landstraße bis zum Hüninger Weg saniert. Die Bauarbeiten dauern laut Stadt voraussichtlich zum Freitag, 13. Oktober 2017. Während der Arbeiten wird die Straße Zum Flugplatz abschnittsweise voll gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Nach Angaben der Stadt werden alle betroffenen Anlieger separat informiert.

Programm der Fahrbahnsanierungen

Die Maßnahmen gehören zum Programm der Fahrbahnsanierungen, die jährlich über das Straßendeckenprogramm aus städtischen Mitteln finanziert werden. „Diese Investition trägt erheblich dazu bei, den Zustand der Straßen in Osnabrück nachhaltig zu verbessern“, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Für die zu erwartenden Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen bittet der OSB die Verkehrsteilnehmer und Anlieger des Straßenabschnittes um Verständnis.