Osnabrück. Am heutigen Samstag, 30. September 2017, schließen die Geschäfte in der Osnabrücker Innenstadt erst um 22 Uhr – die Einzelhändler laden zum „langen Shoppingsamstag“.

In einer Presseerklärung der Osnabrück Marketing- und Tourismus-GmbH (OMT), begründet Geschäftsführerin Petra Rosenbach die Sonderöffnung – der früher vom Stadtmarketing verwendete Begriff „Moonlight Shopping“ ist schon länger passé – mit der Konkurrenz, der sich lokaler Einzelhandel heute stellen muss. „Es ist wichtig, die Menschen zu motivieren vor Ort zu kaufen, damit die Geschäfte erhalten und die Innenstädte lebendig bleiben. Die verlängerte Öffnungszeit bis 22 Uhr lässt dafür genügend Zeit“, lässt sich Rosenbach in der Mitteilung zitieren.

Die OMT stellt für den Samstag verschiedene Sonder- und Rabattaktionen in Aussicht, die in einzelnen Geschäften angeboten werden – von Gratis-Zugaben und Parkgebühren-Erstattung beim Kauf bestimmter Artikel über spezielle Sonderangebote und Gewinnspiele bis hin zu Freigetränken.

Unterhaltungsprogramm

Außerdem wurde ein Unterhaltungsprogramm aufgelegt. Von 17 bis 20 Uhr wartet auf dem Nikolaiort Toni Tornado auf kleine Besucher. Als Clown, Jongleur und Animateur biete er ein lustiges, vielfältiges, buntes Unterhaltungsprogramm für kleine und große Kinder an, heißt es in der Ankündigung. Musikalisch wird der Abend von der Greyhounds Washboard Band begleitet. „Mit einer selbst gebauten Rhythmusmaschine – inklusive einer 100 Jahre alten großen Trommel – sowie dem typischen Klang der Stahlresonatogitarre, gespielt mit Slide und Fingerpicking-Technik, versetzt das Trio die Zuhörer schlagartig auf die Veranda eines Hauses in den Sümpfen Louisianas.“

Hervorgehoben wird von der OMT außerdem das 13-jährige Bestehen der Kamp-Promenade. Aus diesem Anlass werde vom 27. September bis 7. Oktober 2017 auf einer Aktionsfläche das „Kamp-Promenaden-Geburtstags-Schaufenster“ aufgebaut, dekoriert mit Waren aller Geschäfte des Centers. „Kunden und Besucher sind eingeladen, den Warenwert des Schaufensters zu schätzen, um mit Glück am Ende der Aktion den gesamten Inhalt mit nach Hause nehmen zu können.“

Zweiter langer Shoppingsamstag im Dezember

Ein weiterer langer Shoppingsamstag (ebenfalls bis 22 Uhr) soll am zweiten Adventswochenende stattfinden, also am Samstag, 9. Dezember. Dann kann man auch schon der Osnabrücker Weihnachtsmarkt 2017 besuchen, der vom 24. November bis 22. Dezember stattfindet (außer am Totensonntag, 26. November). Auf dem Ledenhof wird vom 17. November bis 30. Dezember außerdem wie schon im Vorjahr täglich von 12 bis 21.30 Uhr (freitags und samstags bis 22 Uhr) der „Eiszauber“ angeboten: Eine 300 Quadratmeter große künstliche „Eisbahn“, die allerdings nicht aus Eis, sondern aus Kunststoff besteht, soll wieder winterliches Vergnügen versprechen.