Im Ranking für Bestandsimmobilien Studie: Osnabrück ist bestes Pflaster für Immobilieninvestoren

yjs/jcf Osnabrück. Osnabrück ist bei Bestandsimmobilien das beste Pflaster für Immobilieninvestoren. Das geht aus dem „Risiko-Rendite-Ranking“ des Immobiliendienstleisters Dr. Lübke & Kelber für Immobilien in guten Lagen hervor. Dadurch, dass die Kaufpreise an der Hase im Vergleich zu anderen Großstädten laut Studie noch gering sind, ist Osnabrück der neue deutsche „Hidden Champion“ („heimliche Gewinner“).

Noch im vergangenen Jahr belegte Osnabrück in dem Ranking Platz drei. An der Hase können Investoren demnach im Verhältnis viel Geld bei relativ geringem Risiko machen.

Gute Lagen: „Bei der Gegenüberstellung der von Dr. Lübke & Kelber empfohlenen Mindestrendite mit den derzeit am Markt erzielbaren Eigenkapitalrenditen in den guten Lagen zeigen sich die Städte Osnabrück, Wolfsburg und Worms als die Hidden Champions für Bestandsliegenschaften“, schreiben die Autoren im Risiko-Rendite-Ranking 2017. Es hatte wie in den Vorjahren 110 Städte verglichen.

Bestandsimmobilien in guten Lagen erzielen an der Hase 1,95 Prozentpunkte mehr als die empfohlene Mindestrendite – in keiner der anderen untersuchten Städte sind es mehr. Es folgen Wolfsburg und Worms mit einer Mehrrendite von jeweils 1,94 Prozentpunkten. „Hier können Renditen am Markt erzielt werden, die deutlich über denen aufgrund des Standortrisikos ermittelten Mindestrenditen liegen“, heißt es in der Studie. Oldenburg belegt den zehnten Platz, Göttingen als weitere niedersächsische Stadt auf dem 33. Rang.

Einfacher ausgedrückt: In diesen, wie es in der Studie heißt, „B-Städten“ wie Osnabrück, Wolfsburg und Worms winkt das meiste Geld unter Berücksichtigung des Standortrisikos. In anderen Städten können Investoren zwar mehr Geld verdienen – in absoluten Zahlen –, sie haben dort aber etwa wegen der teureren Immobilien auch ein höheres Risiko. Andererseits ist das Risiko in anderen Städten geringer, aber eben auch die Rendite. Der Mitverfasser der Studie, Stefan Behrendt, erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Die Top-7-Städte wie München, Hamburg oder Berlin sind schon so teuer, dass am Markt keine adäquate Rendite mehr zu erzielen ist“. In Osnabrück hingegen sei das Verhältnis zwischen Kauf und Miete noch positiv.

1647 Euro pro Quadratmeter in mittleren Lagen, 2112 Euro pro Quadratmeter in guten Lagen

Spannend ist ein Blick auf die detaillierten Zahlen, die das Immobilienberatungsunternehmen für Großinvestoren über die Immobilienmarktdaten des Instituts für Immobilienwirtschaft „empirica-systeme“ erworben hat. Die Analysten haben aus verschiedenen Quellen die durchschnittlichen Angebotskaufpreise und die Angebotsmietpreise ermittelt. Demnach kostete ein Neubau in diesem Jahr in Osnabrück im Schnitt rund 2693 Euro pro Quadratmeter. Eine Bestandswohnung kostete den Daten zufolge im Schnitt rund 1927 Euro pro Quadratmeter. In der mittleren Lage, also in Stadtteilen wie etwa am Sonnenhügel, wurden demnach Preise von durchschnittlich 1647 Euro pro Quadratmeter und in guten Lagen wie am Westerberg und in der Weststadt wurden den Angaben zufolge durchschnittlich 2112 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Grob decken sich diese Daten mit dem Immobilienatlas 2017 unserer Redaktion, der sich allerdings noch auf die durchschnittlichen Kaufpreise im vergangenen Jahr berief. Behrendt betont: „Osnabrück ist damit im Vergleich zu anderen Städten relativ günstig.“

Angebotsmieten bei Bestandswohnungen im Schnitt bei 7,68 Euro pro Quadratmeter

Er rechnet vor, dass beim Risiko-Rendite-Ranking zugrunde gelegt wurde, dass Großanleger, die etwa zehn Millionen Euro investieren, für über zehn Jahre finanziertes Fremdkapital im Schnitt rund 1,2 Prozent Zinsen bezahlen müssten. Vorausgesetzt wurde dabei eine Eigenkapitalquote von 55 Prozent. Um die Rendite zu berechnen, benötigten die Immobilienberater die durchschnittlichen Angebotsmietpreise, die sie ebenfalls aus einer Auswertung von „empirica-systeme“ übernommen haben. Demzufolge lagen die Osnabrücker Angebotsmieten bei Bestandswohnungen im Schnitt bei 7,68 Euro pro Quadratmeter. Demnach wird in den Immobilienportalen für Wohnungen der mittleren Lage eine Angebotsmiete von durchschnittlich 6,95 Euro pro Quadratmeter verlangt und in guter Lage von 8,71 Euro pro Quadratmeter. Bei neuen Wohnungen in mittlerer Lage kostet die Mietwohnung demnach 8,97 Euro pro Quadratmeter und 10,38 Euro pro Quadratmeter in guten Lagen. „Damit besteht ein positives Verhältnis zwischen Kauf und Miete - nicht nur für Immobilieninvestoren, sondern auch für Privatleute“, wie Experte Behrendt erklärt. Bei dem aktuellen Zinssatz würde sich ein Kauf heutzutage in Osnabrück durchschnittlich eher rechnen als eine Mietwohnung. Die Finanzierungsbelastung würde im Schnitt 25,2 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens betragen, während für die Miete im Schnitt 27,1 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens anfielen. Aufgrund der höheren Kaufpreise wären Finanzierungs- und Mietbelastung für neue Wohnungen hingegen auf etwa gleichem Niveau.

Osnabrücker zahlen 27 Prozent des Einkommens für die Miete, Münchener knapp 39 Prozent

Behrendt zufolge kann Osnabrück sich glücklich schätzen, dass die Lebenshaltungskosten in der Friedensstadt im Verhältnis so gering ausfallen. „In München beträgt die Mietbelastungsquote im Schnitt 38,7 Prozent bei Bestandswohnungen und mehr als 45 Prozent bei neuen Wohnungen“, so der Analyst. „Das Problem ist, dass die Belastungsquoten immer weiter ansteigen und im Verhältnis immer mehr für Wohnen ausgegeben werden muss, weil die Einkommen nicht in gleichem Maße ansteigen.“

Mittlere Lagen: Insgesamt schneidet Osnabrück in der Untersuchung auch bei mittleren Lagen gut ab. Bestandsimmobilien erzielen dort knapp drei Prozentpunkte mehr als die empfohlene Mindestrendite – Platz sechs. Die höchste Rendite erzielen Investoren in Worms, gefolgt von Trier, Landshut, Oldenburg und Aschaffenburg. Damit lassen diese Städte auch in mittleren Lagen Städte wie Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, München und Berlin deutlich hinter sich.

Neubauten in guten und mittleren Lagen: Bei Neubauten in guten Lagen belegt Osnabrück mit einer Mehrrendite von weniger als einem Prozentpunkt den 22. Platz. Neubauten in mittleren Lagen erzielen in Osnabrück eine Mehrrendite von zwei Prozentpunkten, das reicht für Platz vier. Für Investoren lohnt das Geschäft nur noch mehr in Würzburg, Oldenburg und Landshut.

In ihrer Risiko-Rendite-Untersuchung zeigen Dr. Lübke & Kelber jährlich auf, wo sich der Immobilienkauf noch lohnt – wie in Osnabrücks guten Lagen. Experten bewerten hierzu Risiken und Renditen in den Städten. Im vergangenen Jahr hatte Osnabrück den dritten Platz bei Bestandsimmobilien in guten Lagen belegt.