Risiko-Rendite-Ranking 2017 Osnabrück bundesweit auf Platz eins bei Bestandsimmobilien in Top-Lagen

Osnabrück. Nach Platz drei im vergangenen Jahr belegt Osnabrück im Risiko-Rendite-Ranking des Immobiliendienstleisters Dr. Lübke & Kelber nun den ersten Platz bei Immobilien in guten Lagen. Heißt: An der Hase können Investoren vergleichsweise viel Geld bei vergleichsweise geringem Risiko machen. Osnabrück ist der neue „Hidden Champion“.

Gute Lagen: „Bei der Gegenüberstellung der von Dr. Lübke & Kelber empfohlenen Mindestrendite mit den derzeit am Markt erzielbaren Eigenkapitalrenditen in den guten Lagen zeigen sich die Städte Osnabrück, Wolfsburg und Worms als die Hidden Champions für Bestandsliegenschaften“, schreiben die Autoren im Risiko-Rendite-Ranking 2017. Es hatte wie in den Vorjahren 110 Städte verglichen.

Bestandsimmobilien in guten Lagen erzielen an der Hase 1,95 Prozentpunkte mehr als die empfohlene Mindestrendite – in keiner der anderen untersuchten Städte sind es mehr. Es folgen Wolfsburg und Worms mit einer Mehrrendite von jeweils 1,94 Prozentpunkten. „Hier können Renditen am Markt erzielt werden, die deutlich über denen aufgrund des Standortrisikos ermittelten Mindestrenditen liegen“, heißt es in der Studie. Oldenburg belegt den zehnten Platz, Göttingen als weitere niedersächsische Stadt auf dem 33. Rang.

Einfacher ausgedrückt: In diesen, wie es in der Studie heißt, „B-Städten“ wie Osnabrück, Wolfsburg und Worms winkt das meiste Geld unter Berücksichtigung des Standortrisikos. In anderen Städten können Investoren zwar mehr Geld verdienen – in absoluten Zahlen –, sie haben dort aber auch ein höheres Risiko wegen unter anderem deutlich höherer Investitionen. Andererseits ist das Risiko in anderen Städten geringer, aber eben auch die Rendite.

In Städten wie Wiesbaden, Tübingen und insbesondere Berlin ist das Verhältnis zwischen Risiko und Eigenkapitalrendite der Studie zufolge in guten Lagen nicht mehr sonderlich attraktiv. Dort liegen die Eigenkapitalrenditen unter den von Dr. Lübke und Kelber kalkulierten Mindestrenditen.

Mittlere Lagen: Auch bei mittleren Lagen schneidet Osnabrück in der Untersuchung gut ab. Bestandsimmobilien erzielen dort knapp drei Prozentpunkte mehr als die empfohlene Mindestrendite – Platz sechs. Die höchste Rendite erzielen Investoren in Worms, gefolgt von Trier, Landshut, Oldenburg und Aschaffenburg. Damit lassen diese Städte auch in mittleren Lagen Städte wie Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, München und Berlin deutlich hinter sich.

Neubauten in guten und mittleren Lagen: Bei Neubauten in guten Lagen belegt Osnabrück mit einer Mehrrendite von weniger als einem Prozentpunkt den 22. Platz. Neubauten in mittleren Lagen erzielen in Osnabrück eine Mehrrendite von zwei Prozentpunkten, das reicht für Platz vier. Für Investoren lohnt das Geschäft nur noch mehr in Würzburg, Oldenburg und Landshut.

In ihrer Risiko-Rendite-Untersuchung zeigen Dr. Lübke & Kelber jährlich auf, wo sich der Immobilienkauf noch lohnt – wie in Osnabrücks guten Lagen. Experten bewerten hierzu Risiken und Renditen in den Städten. Im vergangenen Jahr hatte Osnabrück den dritten Platz bei Bestandsimmobilien in guten Lagen belegt.