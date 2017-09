Stadtteil Kalkhügel Einbrecher steigen in mehrere Osnabrücker Wohnungen ein

Einbrecher steigen in mehrere Osnabrücker Wohnungen ein MEC öffnen

Im Osnabrücker Stadtteil Kalkhügel ist es am Donnerstag zu mehreren Einbrüchen gekommen. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Osnabrück. Einbrecher sind am Donnerstag in mehrere Wohnungen in Osnabrück eingestiegen.

Laut Angaben der Polizei drangen die Täter zwischen 18 Uhr und 21 Uhr in der Thorbeckestraße im Osnabrücker Stadtteil Kalkhügel durch Aufhebeln der Terrassentür in eine Wohnung ein. Die Einbrecher durchsuchten die Räume und nahmen Bargeld mit. Weiterer Einbruch in Brinkstraße Laut Polizei waren auch in der Brinkstraße im selben Stadtteil Einbrecher aktiv. Sie gelangten auf ein eingezäuntes Grundstück, brachen die Terrassentür auf und stiegen ein. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Einbrecher stahlen Schmuck, teilt die Polizei mit. Die Polizei erbittet Hinweise zu den Taten unter Telefon 0541/3272115.