Umfrage: Wie ist Ihre Meinung? Osnabrücker Neumarkt ab 13. Oktober gesperrt

Osnabrück. Ab Freitag, 13. Oktober, ist der Neumarkt in Osnabrück für den Autoverkehr gesperrt. Die Stadt will nicht warten, bis die Klagen endgültig entschieden sind.

Die Verwaltung setzt damit einen Ratsbeschluss um, obwohl noch Klagen gegen die Sperrung anhängig sind. Die Stadt geht davon aus, dass es noch Jahre dauert, bis die Verwaltungsgerichte endgültig über die Rechtmäßigkeit einer Sperrung entschieden haben werden. Solange will sie nicht warten, sondern ordnete am Freitag mit einer amtlichen Bekanntmachung die „sofortige Vollziehung“ an.

„Aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, insbesondere zur Vermeidung von Verkehrsgefährdungen für Fahrradfahrer und Fußgänger, sowie zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in diesem zentralen Innenstadtbereich“ werde die sofortige Vollziehung verfügt, heißt es in einer amtlichen Bekanntmachung vom Freitag (29. September). (Weiterlesen: Baustellen überall: In und um Osnabrück geht oft nichts mehr)

Juristisch handelt es sich um eine Teileinziehung des Neumarktes. Das bedeutet: Eine Straße wird in einem Rechtsakt öffentlich gewidmet, damit sie jeder benutzen kann. Diese Widmung kann eine Kommune zurückziehen oder einschränken. Beim Neumarkt wird die Nutzung nun auf Busse des Nahverkehrs, Fußgänger, Radfahrer und den Lieferverkehr (6 bis 10.30 Uhr) beschränkt. Die Teileinziehung (also Sperrung für Autos) tritt am 13. Oktober in Kraft.

Rechtsmittel sind möglich

Gegen die sofortige Vollziehung können Rechtsmittel eingelegt werden. Anträge sind an das Verwaltungsgericht Osnabrück zu richten. Bis Freitagmittag waren keine Anträge eingegangen, wie Gerichtssprecherin Julia Schrader auf Anfrage sagte.

Der Bund Osnabrücker Bürger (BOB) erwägt, genau diesen Schritt zu gehen. Der Bürgerbund bestreitet in einer Mitteilung vom Freitag „ein überwiegendes öffentliches Interesse“, das den sofortigen Vollzug der Teileinziehung rechtfertigte. Außerdem hätte es nach Meinung von BOB-Sprecher Steffen Grüner eines Ratsbeschlusses bedurft.

Die Entscheidung, die Sperrung sofort umzusetzen, fiel in der Sitzung des nicht öffentlich tagenden Verwaltungsausschusses (VA) am Dienstag. Sie geht zurück auf einen Vorschlag der Verwaltung. Der Rat soll in seiner nächsten Sitzung im November den VA-Beschluss bestätigen.

Beim Verwaltungsgericht sind drei Klagen von Anliegern anhängig, die ihre Nutzungsrechte durch die Sperrung des Neumarktes zu Unrecht eingeschränkt sehen. Die Begründungen liegen noch nicht vor, so die Gerichtssprecherin.

Über die Sperrung des Neumarktes wird in Osnabrück seit Jahren leidenschaftlich gestritten.