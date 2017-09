Fehlende Abfahrtszeiten ab Hagen Zentrum Stadtwerke korrigieren Fahrplan für Hagen

Die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) korrigieren den aktuellen Fahrplan für Hagen. In dem an die Haushalte verteilten Plan fehlen Abfahrtszeiten. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Die Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) korrigiert den aktuellen Fahrplan für Hagen. In dem an die Haushalte verteilten Plan fehlen Abfahrtszeiten. Der neue Plan wird demnächst an die Haushalte verteilt.