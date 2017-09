Kassiererin mit Baseballschläger bedroht Männer überfallen Tankstelle in Osnabrück – Täter auf der Flucht

Osnabrück. Zwei Männer haben am Donnerstagabend eine Tankstelle in Osnabrück-Atter überfallen. Der Haupttäter bedrohte die Kassiererin mit einem Baseballschläger. Beide Männer flüchteten zu Fuß stadteinwärts.

Nach Angaben der Polizei Osnabrück betrat der Haupttäter die Tankstelle an der Benzstraße gegen 21 Uhr. Er bedrohte die 49 Jahre alte Kassiererin mit einem Baseballschläger und drängte sie an den Tresen. Sie sollte das Geld aus der Kasse in einen gelben Sack füllen, den der Mann ihr reichte.

Mann steht Schmiere vor der Tankstelle

Anschließend verließ der Mann mit dem Geld die Tankstelle. Die Kassiererin erlitt einen Schock. Wie eine Videoauswertung der Überwachungskamera laut Polizei zeigte, stand offenbar ein weiterer Mann während des Überfalls vor der Tankstelle Schmiere. Beide Männer flüchteten demnach in Richtung Prof.-Porsche-Straße.

Suche nach den Tätern

Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Der Haupttäter war laut Polizei circa 1,80 m groß, hatte eine normale Statur, sprach deutsch ohne Akzent und war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet.

Zudem trug er ein graues Basebalcap und ein Dreieckstuch vor dem Gesicht.

Sein Mittäter hatte ebenfalls eine normale Statur, trug ein rotes Cap, ein dunkle Jacke und einen grauen Kapuzenpullover. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tankstellenüberfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2215 zu melden.