Gefährliche Abkürzung Ärger auf der Wulftener Straße in Osnabrück

Osnabrück. Ein Arbeitskreis mit Anwohnern und Akteuren aus der Verwaltung soll helfen, die Verkehrsproblem rund um die Wulftener Straße zu verbessern. Darüber diskutierte das Bürgerforum Sutthausen.

Manche Autofahrer scheuen sich vor der Aussicht auf eine rote Ampel. Statt sich auf der große Kreuzung Hermann-Ehlers-Straße/Malberger Straße einzuordnen, biegen sie in in ein Wohngebiet ab: Die Wulftener Straße verläuft etwa parallel zur Malberger Straße. Die Forststraße verbindet die beiden wieder. Die Anwohner sind ratlos, und die Verwaltung weiß bisher nicht, was zu tun am besten wäre. Dieses Mal waren es die Dirk Wessels und Heinz Witte, die das Thema im Bürgerforum vorgebracht haben. Eine Reihe von weiteren Sutthausern hatte dies im Laufe der vergangenen Jahre getan.

„Das Problem ist wahrscheinlich älter als ich“

Jannik Littek vom Fachbereich Städtebau vermutete: „Das Problem ist wahrscheinlich älter als ich.“ Anwohner stimmten ihm zu – und sprachen von einem Verkehrsleiden, das sich ihren Schätzungen nach bereits seit 40 Jahren bemerkbar macht – und offenbar schlimmer wird: „Nach der letzten Sitzung hat sich das Verkehrsaufkommen dramatisch erhöht“, meinte Wessels. Er berichtete von einem Kind, das angefahren wurde. Wie Witte feststellte, halten sich viele nicht an die Verkehrsschilder. „Anlieger frei“, heißt es dort. Tatsächlich liegt das Anliegen mancher Autofahrer wohl darin, sich die Ampelkreuzung an der Hermann-Ehlers-Straße zu ersparen. Ein Anwohner meinte, dieses Problem könne behoben werden, indem eine zusätzliche Ampel den Verkehr in die Wulftener Straße hinein regelt. Dann würden eilige Fahrer nicht mehr mit einem Zeitvorteil auf dem Schleichweg rechnen können. Doch da zeigte sich Stadtkämmerer Thomas Fillep skeptisch, denn: „Ampeln dürfen wir nicht überall aufstellen – und sie sind teuer.“

Arbeitskreis mit Anwohnern der Siedlung

Was tun? Vor einem Jahr hatte Stadtbaurat Frank Otte im Bürgerforum erläutert, dass bisherige Vorschläge allesamt Auswirkungen auf den Verkehr auf den benachbarten Straßen Adolf-Damaschke-Weg und „Zum Eichenkamp“ hätten. Sie sind ebenfalls über die Forststraße mit der Malberger Straße verbunden – und über die Straße An der Rennbahn mit der Hermann-Ehlers-Straße. Daher sei eine Lösung erforderlich, die auch die anderen Straßen berücksichtigt. Bisher hat die Verwaltung noch keine gefunden. Das soll sich auch mithilfe der Anwohner ändern. Der Fachbereich Städtebau will die Bürger einbeziehen. Jannik Littek kündigte an, dass im Frühjahr 2018 ein Arbeitskreis eingerichtet werden soll – mit Betroffenen aus der Wohnsiedlung und Experten von der Verwaltung. Auch für Verkehrsprobleme auf der benachbarten Straße „An der Rennbahn“ könnten dort Lösungen gefunden werden. Bürgermeister Uwe Görtemöller, der die Sitzung leitete, sieht darin auch diesen Vorteil: „Die Anwohner können ihre Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte einbringen.“ Bis dahin will die Verwaltung Kameras aufstellen, um die Situation zu dokumentieren. Auf den Bildern sollen keine Gesichter und keine Nummernschilder zu erkennen sei. Dies gebiete der Datenschutz, berichtete Littek.

Kinder in Sutthausen

Die Sutthauser SPD interessierte sich für Krippen, Kindergärten, Hort und Grundschule. Thomas Fillep teilte mit, dass teilweise Kinder auf Wartelisten stünden – im Fall des Hortes an der Grundschule sogar 21. Dem Stadtkämmerer liegt „eine wachsende Stadt“ am Herzen: Es sei wichtig, mehr Plätze für die Betreuung von Kindern einzurichten. Die Frage der SPD, wie sich die Geburtenzahlen weiter entwickeln würden, hatte die Verwaltung schriftlich so beantwortet: „Zu den zukünftigen Geburtenzahlen kann keine Aussage gemacht werden.“ Fillep musste lachen, als er die doch recht trockene Antwort vortrug. Gleichwohl will der Fachdienst für strategische Stadtentwicklung kleinräumige Bevölkerungsprognosen erstellen, die zunächst bis 2030 reichen.