Strafe zur Bewährung ausgesetzt Landgericht Osnabrück gibt 20-Jährigem noch eine Chance

Osnabrück. In einem Berufungsprozess vor dem Landgericht Osnabrück kam am Montag ein 20-jähriger Mann mit einem blauen Auge davon. Angeklagt war er wegen Widerstands, Körperverletzung und Sachbeschädigung, nachdem er im Klinikum Osnabrück randaliert hatte. Das Amtsgericht hatte ihn zu einer Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt, das Landgericht sprach ihm diese jedoch zu.

Im Juni dieses Jahres hatte das Amtsgericht den heute 20-Jährigen zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt. Am Ossensamstag 2017 hatte der Mann Alkohol konsumiert und aufgrund dessen einen Krampfanfall erlitten. Er wurde ins Klinikum Osnabrück gebracht. Da er dort randalierte, um sich schlug, spuckte und biss, ordnete ein Arzt die Verlegung in die Ameos-Klinik an. Dies gelang aber erst im zweiten Versuch und nachdem der 20-Jährige mit Gurten fixiert wurde.

Angeklagt war der Mann nun nicht nur wegen Widerstands und Körperverletzung, sondern auch wegen Sachbeschädigung. Ebenfalls unter Alkoholeinfluss hatte er an der Bremer Straße die Fensterscheibe eines Malergeschäfts aus dem Rahmen getreten. Es entstand ein Sachschaden von 800 Euro.

Die Vorfälle stritt der Angeklagte nicht ab. Seine Berufung hatte er lediglich auf das Strafmaß beschränkt. Er wollte damit erreichen, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Allerdings war er bereits wegen räuberischer Erpressung und Beleidigung verurteilt und zur Bewährung auf freiem Fuß, als er die Taten beging.

Neues Leben in Portugal

In der Zwischenzeit ist der 20-Jährige jedoch nach Lissabon gezogen, arbeitet bei einer Telekommunikationsfirma und hat sein ein neues Leben aufgebaut ohne Alkohol und Drogen, wie er beteuerte und durch ärztliche Nachweise und die Vorlage eines Arbeitsvertrages belegte. Er lebe dort in einer festen Wohnung und habe mit dem Schritt, nach Portugal zu gehen, aus dem Einflusskreis seiner ehemaligen Clique gelangen wollen.

Bewährung oder Gefängnis

Der Staatsanwalt forderte, die Berufung abzulehnen und verwies auf die „Unzahl von Straftaten“; die der 20-Jährige begangen hatte. Dabei wiege die räuberische Erpressung, bei der er mit zwei Bekannte n einen Pizzalieferanten „abgezogen“ hatte, am schwersten.

Mit dem Vorfall im Klinikum und an der Bushaltestelle sei der Mann nun „zweifacher Bewährungsversager“, so der Staatsanwalt. Lissabon sei zudem eine Weltstadt, in der es leicht sei, an Drogen und Alkohol zu gelangen.

Die Verteidigerin betonte, ihr Mandant habe in Portugal den richtigen Weg eingeschlagen. Die Dinge hätten sich durchweg positiv entwickelt. Er finanziere sein Leben und habe selbst Anstrengungen unternommen, von Drogen und Alkohol loszukommen.

Den Angeklagten nun ins Gefängnis zu schicken, habe genau die gegenteilige erzieherische Wirkung.

In seinem Urteil bestätigte das Gericht die Höhe der Strafe, folgte aber der Sicht der Verteidigung und setzte sie zur Bewährung aus. „Sie haben das Heft in die Hand genommen und den Cut gemacht“, so der Richter. Es gebe keine Veranlassung dem 20-Jährigen nicht zu glauben. Er habe die notwendigen Nachweise geliefert und sei „auf einem guten Weg“, fügte er hinzu, warnte den Angeklagten aber vor erneuten Taten, „sonst geht es dauerhaft ins Gefängnis“.