„Wir sind die Hofjuden“ Adriana Altaras und der jüdische Rigoletto

Adriana Altaras inszeniert bereits zum dritten Mal am Theater Osnabrück. Diesmal setzt sie sich mit Verdis „Rigoletto“ auseinander. Sie zeigt ihn als halbblinden Juden.

Adriana Altaras steckt voller Energie. Und voller Ironie. Mit dieser Kombination stellt sie sich der Welt und ihren Herausforderungen. Das Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl? „Es ist dasselbe Deutschland wie vor der Wahl“, sagt sie. Und: „Es ist gut, wenn die Sachen zu sehen sind.“ Die Sachen mit dem Fremdenhass und mit Politikern, die das Holocaust-Denkmal in Berlin „eine Schande für Deutschland“ nennen. Die Sache mit dem Antisemitismus. Das zweistellige Wahlergebnis für die blaue „Alternative“ offenbart, was vorher im Verborgenen gegärt hat. „Manche gehen jetzt weg“, sagt Altaras. Sie aber bleibt. „In vier Jahren wird die Linke gewinnen“ – Energie und Ironie werden bei Altaras getragen von einem unerschütterlichen Optimismus. Weiterlesen: Vor zwei Jahren inszenierte Adriana Altaras „Carmen“

Zum dritten Mal in Osnabrück

Bereits zum dritten Mal arbeitet Altaras nun am Theater Osnabrück. Nach „Anatevka“ und „Carmen“ hat sie diesmal die erste Musiktheaterinszenierung der neuen Saison übernommen: Giuseppe Verdis „Rigoletto“. Eine Oper über einen Außenseiter – wie Altaras? Nun, als Außenseiterin empfindet sie sich sicher nicht. Aber Rigoletto, dargestellt von Rhys Jenkins; trägt keinen Buckel als Makel mit sich herum, sondern eine extreme Kurzsichtigkeit. Ach ja, und er ist Jude – wie die Regisseurin auch. Und dann kommt sie auf sich zu sprechen, mit einer gewissen Portion Ironie. „Wir sind die Hofjuden“, meint sie. So, wie Rigoletto als Hofnarr beim Herzog von Mantua der höfischen Gesellschaft den Spiegel vorhält, so hält sie in den Talkshows des deutschen Fernsehens den Zuschauerinnen und Zuschauern also einen Spiegel vor. Vielleicht nicht so mit Zynismus auf Hochglanz poliert, wie es beim Opern-Narren der Fall ist. Aber doch mit gebotener Schärfe. „Wir sind die Hofjuden“, sagt sie noch einmal.

Drohmails stärken den Kampfgeist

In Verdis Oper nach einer Vorlage von Victor Hugo zahlt der Titelheld einen hohen Preis für die bösartigen Scherze, die er mit dem Adel treibt: Ein paar junge Männer rächen sich, indem sie Rigolettos vermeintliche Geliebte entführen, die in Wahrheit seine Tochter Gilda ist (und von Erika Simons dargestellt wird). In Altaras Leben sieht das so aus: Sie verfasst, zum Beispiel, für die „Zeit online“-Kolumne „Freitext“ den Beitrag „ Ausflug ins Land der Dichter und Henker “. Sie beschreibt darin, wie sie ihrem Sohn und sich selbst klar macht, dass die Klassikerstadt Weimar und des KZ Buchenwald in einer bizarren Nachbarschaft liegen. Für den Text erntet sie den Vorwurf, Deutsche mit „ewiger Schuld“ zu „indoktrinieren“ – und das sind noch die harmloseren Reaktionen. „Ich erhalte Droh-Mails, und nicht nur anonyme“, sagt sie, und fügt hinzu: „Ich lese sie nicht mehr.“ Aber insgeheim reagiert sie doch darauf. Denn: „Das stärkt meinen Kampfgeist“. Den hat Rigoletto auch, allerdings ist bei dem die Ironie in ätzenden Spott umgeschlagen und schließlich in einen Wahn, der in die persönliche Katastrophe führt. Weiterlesen: So war „Carmen“, inszeniert von Adriana Altaras

Da ist Altaras gefeit vor, weil sie gesunde Distanzen zu Dingen aufbauen kann – und vielleicht auch, weil sie die Kunst hat. Oder besser: die Künste. Am Sonntagabend hat sie aus ihren Büchern gelesen, sie dreht Filme, schauspielert, und sie inszeniert. Ihre Ideen sind eigenwillig – Carmen in billiger Trainingshose, Rigoletto ohne Buckel, dafür mit dicker Brille –, ihre Lösungen aber plausibel. Und sie arbeitet gern in Osnabrück: „Das Haus ist gut aufgestellt“, sagt sie, und das klingt nun gar nicht ironisch. Sie lebt auch gerne hier in ihrer Interimswohnung in der Wüste, hat das Moskau-Bad genossen und die Spaziergänge zur Bahnunterführung mit dem „Musikexpress“. Ein Manko macht sie aber doch aus, ein gravierendes: „Ich will mehr Mittagsrestaurants und mehr Boutiquen!“ sagt sie und lacht dabei. War wohl Ironie.