Gas- und Wasserleitungen erneuern Natruper Straße in Osnabrück in den Herbstferien voll gesperrt

Osnabrück. Ab Montag, 2. Oktober, repariert die SWO Netz GmbH einen defekten Schmutzwasserkanal in der Natruper Straße.

Für die Arbeiten wird der Abschnitt zwischen Barbarastraße und Springmannskamp während der verkehrsarmen Herbstferien für zwei Wochen voll gesperrt. Die Stadtwerke-Netztochter nutzt die Vollsperrung zudem für die erforderliche Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen in dem Bereich.

Die Busse der Linien R11, 11, 12, 13, 21, 22 und S10 fahren in dem Zeitraum der Vollsperrung bis zum 13. Oktober in beide Richtungen eine Umleitung von der Albrechtstraße und der Natruper Straße über Springmannskamp, Pagenstecherstraße und Breite Güntke weiter zur Natruper Straße.

Die Haltestelle „Sedanplatz“ wird in den Springmannskamp verlegt, die Haltestelle „Artilleriestraße“ nur von der Linie 22 bedient. Für Radfahrer und Fußgänger ist der Bereich frei.

Weitere Arbeiten im Springmannskamp

Nach den Herbstferien gehen die Arbeiten zur Erneuerung der Gas- und Wasserleitungen in der Natruper Straße unter halbseitiger Sperrung weiter und werden voraussichtlich Mitte November abgeschlossen. Im Anschluss werden die Arbeiten im Springmannskamp fortgeführt.

Der Springmannskamp wird in dem Zuge bis voraussichtlich Ende Januar kommenden Jahres zur Einbahnstraße von der Natruper Straße in Richtung Pagenstecherstraße. Radfahrer und Fußgänger können den Springmannskamp in beide Richtungen nutzen.