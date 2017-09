Soul und Funk aus Afrika Julius Lahai in der Lagerhalle in Osnabrück

Osnabrück. Julius Lahai stammt aus Westafrika und lebt seit einigen Jahren in Köln. In der Osnabrücker Lagerhalle stellt er am Freitag, 29. September, seine Kreuzung aus Soul, Funk und Afro-Beat, Rock, Pop und Reggae vor.

Seinen ersten Plattenvertrag unterschrieb der in Liberia geborene Julius Lahai 1992 in Guinea. Über einen Talentscout kam er nach Europa. Ansässig wurde er in der Karnevalshochburg Köln. Von dort bringt er seine Band 1st-Family mit nach Osnabrück. Der Grundstock des Programms sind die Songs von Julius Lahai. Sie sind stark von seiner afrikanischen Herkunft geprägt, lassen aber auch immer wieder Einflüsse aus Europa zu. So gelingt der Band ein interessanter Mix, der zwei Welten miteinander vereint.

Das Konzert von Julius Lahai in der Lagerhalle in Osnabrück beginnt am Freitag, 29. September, um 20 Uhr. Eintritt: 15 Euro. Kartentelefon: 0541/338740.