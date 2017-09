Osnabrück international Lichter in den Höfen, Namaste India und Ikatar Ensemble in Osnabrück

Lichter in den Höfen, Namaste India und Ikatar Ensemble in Osnabrück MEC öffnen

Die Welt Indiens steht am Samstag beim Tanzfestival im Haus der Jugend in Osnabrück im Fokus. Foto: Claudia Sarrazin

Osnabrück. Im Rosenplatz-Viertel findet am Samstag das Fest „Lichter in den Höfen“ statt. Im Haus der Jugend heißt es beim Tanzfestival „Namaste India“. Und in der Lagerhalle spielt das Ikatar Cross-cultural Ensemble Weltmusik.