Verkehrswende-Vortrag im Rathaus Warum fahren wir Auto? Ein Verkehrspsychologe gibt die Antwort

Autofahren als Normalfall – das lernen Kinder schon früh auf Schritt und Tritt. Archivfoto: Tangen

Osnabrück. So praktisch es ist, mit dem Auto von A nach B zu fahren – für viele Wege gibt es besser geeignete Fortbewegungsmittel. Aber warum fällt es so schwer, den eigenen Pkw auch mal stehen zu lassen? Auf diese Frage ging der Mülheimer Psychologe Klaus-Peter Kalwitzki in seinem Vortrag zum Bürgerdialog Verkehrswende ein.