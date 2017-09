Projekttage in Atter Mini-Olympia an Osnabrücker Grundschule

vbu Osnabrück. Statt die letzten Tage vor den Herbstferien ruhig ausklingen zu lassen, wird es an der Grundschule Atter sportlich: Noch bis Freitag wird eine eigene Version der Olympischen Spiele veranstaltet. Die begann am Mittwoch mit einer stilechten Eröffnungsfeier.

Vor den Augen der 130 Grundschüler wurde morgens auf dem Pausenhof zunächst die Olympische Flagge gehisst, bevor eine Fackelträgerin in die Mitte schritt und das Olympische Feuer entfachte. Feierlich stellten sich die Kinder dann auf, zehn Ländern zugeordnet, während die jeweilige Nationalhymne ertönte.

„Die Grundidee von Olympia ist es, fair miteinander umzugehen“, erklärte Schulleiterin Maike Breski in ihrer Ansprache. „Ihr seid in erster Linie keine Konkurrenten, sondern Freunde“, fügte Niklas Kraening vom Verein Symbioun hinzu. Zusammen mit der Deutschen Olympischen Akademie und der Techniker-Krankenkasse richtet der Verein an Schulen in ganz Deutschland die Projekttage „Olympia ruft: Mach mit!“ aus. Bisher nahmen mehr als 600 Schulen teil.

Bis einschließlich Freitag werden die Schüler in jahrgangsübergreifenden Gruppen verschiedene Stationen durchlaufen, die jeweils von einem Lehrer betreut werden. Sie erleben nicht nur traditionelle Disziplinen wie Speer- und Diskuswerfen oder Laufen, sondern lernen auch einen Olympiatanz und basteln eigene Medaillen. Selbst die Paralympics sind Teil des Programms, wofür sogar Rollstühle bereitgestellt wurden.

Mehr Sport, weniger Streit

Zwei Ziele verfolgt die Schule laut Breski mit den Olympischen Spielen. Zum einen ein sportliches: Die Kinder sollen fit sein. Denn die Koordinationsfähigkeit von Mädchen und Jungen sei heute schlechter als früher, sagt die Schulleiterin. Auch Übergewicht bereite vielen Kindern Probleme. Zum anderen soll das Miteinander gestärkt werden. „Von den Sommer- bis zu den Herbstferien war es eine lange Zeit“, sagt Breski. Sie bemerke mehr Anspannung und Streit unter den Schülern. Die Botschaft laute: „Ihr seid ein Team – es geht nicht darum, Erster zu sein.“

Die Organisation der Spiele begann bereits im Sommer. Dazu gehörten auch Schulungen für die Lehrer, damit diese mehr Bewegungsspiele einbringen können. Nicht nur während der Olympischen Spiele, sondern auch im regulären Unterricht.

