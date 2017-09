Ausstellung zum Islam am 3. Oktober 2017 Tag der offenen Türe in der Basharat Moschee in der Atterstraße

Osnabrück. Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde lädt in der Basharat Moschee am Dienstag, 3. Oktober, zum Tag der offenen Türe.

Die Moschee in der Atterstraße 104 a ist am Tag der Deutschen Einheit von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf die Gäste wartete eine Ausstellung zum Islam, ein umfangreiches Programm für Kinder und ein Boxenstopp für Biker. Radfahrer, die an dem Tag eine Radtour planen, sind eingeladen an dem Tag einen Stopp an der Moschee einzulegen und sich Erfrischungsgetränke abzuholen.

Die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft folgt in ihrem Glauben einem islamischen Reformer, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, der Ende des 19. Jahrhunderts in Nordindien wirkte und den Islam von Verkrustungen und geistlichen Irrwegen befreien wollte.

Er erklärte sich selbst zu dem in den islamischen heiligen Schriften angekündigten messianischen Reformer, der auf Mohammed folgt. Bis heute aber erkennen ihn alle anderen Muslim-Gemeinschaften nicht als diesen Nachfolger Mohammeds an.

Deshalb hat die Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde zwar gute Kontakte zur Stadt, zu christlichen und auch zur jüdischen Gemeinde, aber nicht zu den anderen hiesigen Moscheen.