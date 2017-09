Filiale soll umgebaut werden Keine Schließung: Aldi am Petersburger Wall bleibt

ski/bkle Osnabrück. Die Aldi-Filiale am Petersburger Wall bleibt nun doch. Im vergangenen Jahr hatte der Lebensmittelhändler noch angekündigt, die Filiale schließen zu wollen. Jetzt soll dort renoviert werden.

Ein Transparent an der Außenwand weist die Kunden daraufhin, dass der Markt ab dem 30. September für Umbaumaßnahmen geschlossen wird.

Noch Ende November hatte es geheißen, dass der Markt schließt, da der Standort nicht weiterentwickelt werden könne.

Aldi äußerte sich zu dem Sinneswandel gegenüber unserer Redaktion bisher noch nicht. Nach Informationen unserer Redaktion könnte der Verbleib der Filiale aber damit zusammenhängen, dass Anfang des Jahres gegenüber ein Edeka-Markt eröffnet hat. Das würde den Standort insofern attraktiv machen, als das Kunden in unmittelbarer Nähe zum Aldi auch die Produkte einkaufen können, die der Discounter nicht im Angebot hat.

Wie lange die Umbauarbeiten dauern sollen, ist bisher nicht bekannt. Die Mitarbeiter sollen nach Informationen unserer Redaktion zunächst in anderen Filialen untergebracht werden.

Gegenüber der Stadt hatte Aldi bereits angekündigt, den Markt am Petersburger Wall doch zu behalten, wie Franz Schürings, Leiter des Fachbereichs Städtebau gegenüber unserer Redaktion bestätigte. „Wir sind darüber informiert, dass Aldi an dem Standort verbleiben will und dort renovieren möchte.“

Wie lange die Umbauarbeiten dauern, ist derzeit noch nicht bekannt. Foto: Bastian Klenke