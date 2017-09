Verbales Verhaspeln Olaf Schubert bespaßt seine Fans mit Verspätung

Der Ossi mit dem Rauten-Pullunder gastierte nach drei Jahren mal wieder in der Osnabrückhalle: Mit 50-minütiger Verspätung betrat er mit seinen Musiker-Freunden die Bühne und reizte die Zwerchfelle seiner Fans.

Das hört sich bedenklich an: „Danke, dass ihr geblieben seid“, sagt der Komiker Olaf Schubert, bevor er in der Osnabrückhalle zu seinem elektronischen Schlagzeug geht und für ein finales Lied mächtig auf die Pauke haut.

Tatsächlich bleiben alle Zuschauer, als Veranstalter Hans Stratmann um kurz nach 20 Uhr die Bühne betritt und verkündet, dass Comedian Schubert im Stau stecken geblieben sei und seinen Auftritt voraussichtlich erst um 20.45 Uhr starten kann. In der Zwischenzeit könne man sich auf seine Kosten ein Bier oder einen Softdrink gönnen. Nur vereinzelt äußert der eine oder andere Fußballfan seinen Unmut, dass er jetzt nicht mal mehr die zweite Halbzeit des Spiels München gegen St. Germain sehen könne, in dem die teuersten Kicker der Welt gegeneinander antreten.

Dafür bekommt er mit einiger Verspätung den schlecht gekleidetsten Spaßvogel Deutschlands zu sehen: Da steht Olaf Schubert in seinem obligatorischen Rauten-Pullunder und seiner abgewetzten Jeans im Scheinwerferkegel und entschuldigt sich: „Wir sind um 6 Uhr morgens in Dresden losgefahren und alles war gut, die Autobahn achtspurig. Bis wir in den Westen gekommen sind: Nur noch eine Spur und 400 Kilometer Stau“, flunkert der Spaßmacher und reizt damit schon ausgiebig die Zwerchfelle seiner Fans.

Michael Haubold aus Plauen, der Mann hinter der Comedy-Figur, spielt seine Rolle gut: Schubert ist der Vorzeige-Ossi, der sich selbst nicht ernst nimmt, leicht sächsisch stotternd seine eigene und die Unzulänglichkeit diverser Zeitgenossen unter Beweis stellt, sich gerne verbal verhaspelt und Wortkonstrukte wie „ältere Bevölkerungsteilnehmer“ ins Mikrophon spricht. Diesen älteren Leuten legt er Worte in den Mund, die zu denken geben: „Wer den Mohren ins Land lässt, der muss für ordentlich Sonne sorgen.“ Sollte das das neue Rezept für gelungene Integration sein?

Gerne legt Schubert so seinen Finger in die Wunden der Republik: Wenn er beispielsweise fragt, ob es in der Bundeswehr nicht nur Sturmgewehre, sondern auch Wind- und Luftgewehre gibt. Und wenn er bemerkt, dass die Hubschrauber des Heeres zurzeit Moos ansetzen und so höchstens noch als „Dreckschleudern“ eingesetzt werden könnten.

Wie einst Helge Schneider hackt die „Lichtgestalt aus Dunkeldeutschland“ auch gern auf seinem Personal herum: Bevorzugtes Opfer publikumswirksamer Verhöhnungen ist Gitarrist Jochen Barkas, derweil er seinen Bassisten Herr Stephan auch mal rüde in einer jazzigen Improvisation unterbricht.

Das Programm, das Schubert wegen der Verspätung ohne Pause präsentiert, trägt den Titel „Sexy forever“. Das gibt dem Komödianten die Möglichkeit, seine Pointen häufiger unterhalb der Gürtellinie zu platzieren. Wenn er von seiner Ex-Freundin Carola erzählt, wird es schon mal zotig und sexistisch.

Nach der Werbeeinlage, bei der Herr Stephan Räucherolafs für die Weihnachtszeit und Duftolafs fürs Auto anbietet, mahnt die Band mit rockiger Note den „Kindermangel in unserem Land“ an und propagiert lautstark: „Zeugt!“