Literaturfestival im Ledenhof Lateinamerikanische „Latinale“ wieder zu Gast

Das lateinamerikanische Literaturfestival „ Latinale “, Berlin, ist auch in diesem Herbst wieder zu Gast im Literaturbüro Westniedersachsen. Zwei lateinamerikanische Autorinnen, Tálata Rodriguez und Lina Nieves Avilés, stellen am Dienstag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr, im Renaissancesaal Ledenhof, Am Ledenhof 3-5, ihre aktuellen Werke vor. Der Eintritt ist frei. Der Abend findet in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Romanistik der Universität Osnabrück statt.

Tálata Rodriguez, aus Kolumbien stammend und in Argentinien lebend, ist Autorin, Kulturmanagerin und Allrounderin. Sie hat Konzerte in Haftanstalten gegeben, ein Restaurant im Viertel Almagro in Buenos Aires geführt und widmet sich jetzt vor allem der Verbreitung von Literatur. Dabei agiert sie als Sprecherin, Performerin und Multiplikatorin ihrer eigenen Texte wie auch von kollaborativen poetischen Projekten.

Lina Nieves Avilés stammt aus Puerto Rico und lebt in Berlin. Sie ist Tänzerin und Autorin lyrischer Texte, die auf filigrane Weise zwischen Eskapismus und Materialismus oszillieren. Vor allem das Meer wird in ihren Werken immer wieder zum Gegenstand ihrer sprachlichen Auseinandersetzung. Der Abend wird moderiert von Rike Bolte, Universität Osnabrück.