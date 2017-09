Haus am Johannistorwall steht leer Restaurant „Mamma mia“ nach einem knappen Jahr wieder geschlossen

Osnabrück. Vor knapp einem Jahr eröffnete am Johannistorwall das Restaurant „Mamma Mia“ – nun hat es schon wieder dicht gemacht.

Die meisten Osnabrücker dürften mit dem roten Haus am Wall gedanklich zunächst ein anderes Restaurant zusammenbringen: Gut 30 Jahre lang betrieb hier das Ehepaar Antonio und Marianne Lopez das „Casa Lopez“. Aus Altersgründen wollte sich das Paar jedoch aus der Gastronomie zurückziehen.

Im Oktober 2016 zog dann das „Mamma mia“ ein, das deutsch-italienische Küche anbot. Doch offenbar ging das Konzept nicht auf – ein knappes Jahr später steht das Haus schon wieder leer. Sascha Lübke von der Compass Immobilien GmbH ist jedoch zuversichtlich, dass das nicht lange so bleiben wird: „Wir führen verschiedene Gespräch zur Zeit. Nachfrage ist in jedem Fall da.“ Aber Gewerbeflächen brauche üblicherweise immer ihre Zeit, mit etwa sechs Monaten plus Umbau müsse man rechnen, selbst in Innenstadtlagen.