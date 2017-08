Moderne und zeitgenössische Werke Kunst aus 100 Jahren: Ausstellung in Galerie KunstGenuss

Osnabrück. In seiner Galerie KunstGenuss bietet der Osnabrücker Wolfgang Knaup eine Entdeckertour durch 100 Jahre moderne und zeitgenössische Kunst.

Das kommt einem doch bekannt vor: Das Porträt von einem Mann mit Hut erinnert an den Osnabrücker Künstler Felix Nussbaum. Doch da, wo Nussbaum das Antlitz eines Mannes gemalt hatte, sieht man jetzt Vögel, Ratten und Totengräber. Es handelt sich um eine Collage von Jiří Kolář, die hier an der Wand der Galerie KunstGenuss hängt. Offenbar hatte das Werk des in Auschwitz ermordeten Künstlers das Interesse des tschechischen Dichters und Malers erweckt. Eine Reproduktion des Nussbaum-Bildes „Mann mit Hut“ nahm er als Grundlage für seine Collage, die den Besucher jetzt in der Ausstellung aufmerken lässt.

Aber es gibt noch mehr zu entdecken: Hier ein Wandteppich von Max Uhlig, auf dem er einen Männerkopf abstrahiert, dort ein Akt, realisiert als Kaltnadelradierung von Lovis Corinth, im Eingangsbereich zwei Arbeiten von Victor Vasarely und gegenüber neuere Konkretion von Richard P. Lohse. Es ist eine Entdeckertour für Kunstliebhaber, die hier geboten wird, eine Reise durch 100 Jahre moderne und zeitgenössische Kunst. Und es macht gar nichts, wenn man von dem einen oder anderen Künstler noch nichts gehört hat. Gerade in seiner aktuellen Ausstellung bietet Galerist Wolfgang Knaup seinen Besuchern die Möglichkeit, mehr über Künstler zu erfahren, indem er zahlreiche Texte, Broschüren und Kataloge auslegt, die Informationen über den jeweiligen Künstler vermitteln. Dazu kann man „wühlen“, denn der Platz an den Wänden der Galerie reichte nicht für alle Bilder. Daher stehen zahlreiche Exponate zu bestimmten Themen auf dem Fußboden hintereinander, die man hervorziehen und betrachten kann.

Einen künstlerischen Blick in die Kunstgeschichte bietet ein Farb-Linolschnitt des deutschen Künstler Jörg Immendorff. In dem „Surrealistischen Tribunal“ verewigte er Kollegen wie Eugéne Delacroix, Jean-Auguste-Dominique Ingres, Salvador Dalí und Max Ernst, die gemeinsam im Bett und unter dem Bett liegen oder wie Geister das Geschehen beobachten. Die ganze Szenerie wird von der typischen, Immendorffschen Modelleisenbahn eingerahmt.

Nagelbilder von Günther Uecker sind in der Galerie zu sehen, aber auch, eher unüblich für den Düsseldorfer Künstler, ein „Electronic Salat“, mit dem er diverse elektronische Bauteile in Kunstharz eingoss. Da bilden die Lithographien von Käthe Kollwitz einen krassen Kontrast, denn ihre Frauenporträts und Mütter mit Kindern auf dem Arm lassen nicht im Entferntesten auch nur erahnen, dass später Popart oder gar Konkrete Kunst den Markt erobern könnten. Oder „Verweißungen“ von Herbert Zangs, der als Wegbereiter der „Arte Povere“ in Deutschland gilt. Aber das macht die Ausstellung so interessant: Es lassen sich Entwicklungen nachvollziehen, Querverweise ziehen oder man lässt sich einfach nur von der leuchtenden Strahlkraft eines Bildes von Rupprecht Geiger faszinieren.