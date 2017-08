Überlebt lange Jahre Warum ist die Plastiktüte eigentlich so unbeliebt?

Osnabrück. Plastiktüten werden seit einigen Monaten verdammt. Sie sind offenbar die reinste Ausgeburt der Hölle. Aber warum ist das eigentlich so?

Jahrelang hat der Verbraucher sorgenlos geshoppt und sein Gut in Plastiktaschen verstaut – praktisch, leicht und gegen Regen der beste Schutz für die neue Klamotte. Mittlerweile sind die Plastiktragetaschen aber verpönt. Es gibt Initiativen, die sie aus den Städten verbannen wollen. Viele Händler verlangen Geld für die Tüten. Doch was ist so schlimm an der bunten Tragetasche?

Was ist so schlimm?

Die Plastiktüte gilt als Verpackung und kann deswegen in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack entsorgt werden. Doch Stopp – Tüte ist nicht gleich Tüte. Auf 6,1 Milliarden Plastiktüten schätzt der Industrieverband Kunststoffverpackungen den jährlichen Verbrauch allein in Deutschland. Davon können knapp 52 Prozent in der Regel nicht wiederverwendet werden. Darunter fallen vor allem kleine Tüten aus Drogerien, Apotheken oder Kaffeeshops. Hinzukommen 3,1 Milliarden dünne Tüten, die hauptsächlich im Supermarkt ausliegen, um darin Obst und Gemüse zu verpacken. Im Fachjargon heißen sie Hemdchenbeutel.

65 Plastiktüten pro Einwohner

In Deutschland fallen laut dem Umweltbundesamt im Durchschnitt 65 Plastiktüten pro Einwohner und Jahr an. Das entspricht einem bundesweiten Aufkommen von 5,3 Milliarden Plastiktüten im Jahr.

Die EU will dagegen steuern. Jeder EU-Bürger soll 2025 nur noch 40 Einwegtüten pro Jahr verbrauchen – 2010 waren es 176 Tüten. Nicht betroffen von den geplanten Regelungen wären stabile Plastiktaschen und die hauchdünnen Hemdchenbeutel an der Gemüsetheke.

Problem in der Umwelt

Problematisch wird es, wenn die Tüten in die Umwelt gelangen. Plastiktaschen können nach Ansicht von Experten bis zu 450 Jahre überdauern und machen damit der Umwelt und ihren tierischen Bewohnern das Leben schwer. Viele Fische oder auch Seevögel halten die Tüten für Nahrung. Sie fressen das Plastik und sterben daran, weil sie die Tüten nicht verdauen können. Nach Angaben des UN-Umweltprogramms treiben rund 13000 Plastikpartikel auf jedem Quadratkilometer Meeresoberfläche – durch Strömungen werden diese weltweit verteilt. In der Nordsee wird der Plastikanteil am Meeresmüll auf 75 Prozent geschätzt.

Herstellung

Hergestellt werden Plastiktüten übrigens aus Erdöl, eine endliche Ressource. Doch die Herstellung von Papiertüten und Baumwollbeuteln ist nicht umweltfreundlicher: Während bei der Herstellung einer Papiertüte etwa 60 Gramm Kohlendioxid ausgestoßen werden, sind es bei einer Plastiktüte aus Neugranulat etwa 120 Gramm und bei einer Baumwolltasche sogar 1.700 Gramm CO2. Das ergab eine Untersuchung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Baumwolltaschen rechnen sich erst dann, wenn man sie oft wiederverwendet. So könnte man es auch mit den Tüten handhaben.

Seit der Entwicklung von Plastik hat die Menschheit nach einer aktuellen Hochrechnung weltweit etwa 8,3 Milliarden Tonnen davon produziert. Das allermeiste davon befinde sich heute als Müll in der Umwelt, bestenfalls noch auf Deponien, berichten US-Forscher im Fachblatt „Science Advances“. Bis zum Jahr 2050 werde sich die Menge an Plastikmüll vermutlich auf etwa zwölf Milliarden Tonnen vergrößern. Das entspricht laut den Forschern einer Milliarde Elefanten (7,5 Tonnen Einzelgewicht).