Aromen aus aller Welt „1 Pot Pasta“: Neues Kochbuch von Stefanie Hiekmann

Osnabrück. Im neuen Kochbuch „1 Pot Pasta – Aromen aus aller Welt“ der 27-jährigen Osnabrückerin Stefanie Hiekmann sind 30 neue Pasta-Rezepte versammelt.

Der „One Pot Pasta“-Trend hält schon einige Jahre an und begeistert vor allem Hobbyköche, die schnell und trotzdem frisch kochen möchten. Die englische Bezeichnung „One Pot“ bedeutet „ein Topf“. Bei dieser Methode garen die Nudeln zusammen mit Gemüse, Kräutern, Gewürzen und allen weiteren Zutaten – und zwar in nur einem einzigen Topf. „Die Teigwaren nehmen die Aromen aus der entstehenden Soße so bereits beim Kochen auf und werden deutlich aromatischer als beim herkömmlichen Kochen in Salzwasser“, sagt Stefanie Hiekmann.

2016 hatte die Foodjournalistin und Kochbuchautorin, die auch als freie Mitarbeiterin für unsere Redaktion arbeitet und das „Rezept der Woche“ entwickelt, das Buch „1 Pot Pasta... basta!“ herausgebracht. Mittlerweile ist die dritte Auflage des Bestsellers im Verkauf. Die Klassiker aus dem ersten Band werden durch die Neuerscheinung nun um One-Pot-Pasta-Varianten ergänzt, die von der internationalen Küche inspiriert wurden – von Thailand über Mexiko und Ungarn bis nach Tirol. Das Buch ist ab sofort im Buchhandel sowie auch in den Geschäftsstellen der Neuen Osnabrücker Zeitung zum Preis von 9,99 Euro erhältlich.