Mitschnitt des Deutschlandfunks Musica pro pace auf CD: Ein Abend mit Antikriegsliedern

Es ist schon etwas her, dass Stefan Hanheide für Musica pro pace einen Liederabend mit Musik aus der Zeit des Ersten Weltkriegs konzipiert und moderiert hat. Mit etwas Verspätung ist der Mitschnitt auf CD erschienen.

Franz Lehár, der Meister der Silbernen Operette - ein Komponist mit pazifistischer Botschaft? Ja, diese Facette gibt es. Zu hören ist sie auf dem Livemitschnitt eines Konzerts, das der Osnabrücker Musikwissenschaftler Stefan Hanheide 2012 für die Reihe Musica pro pace konzipiert hat, das der Deutschlandfunk mitgeschnitten hat, und das mit einiger Verspätung auch auf CD erschienen ist. Weiterlesen: Musica pro pace mit der Alpensinfonie

Verfluchter Krieg

„Maudite Guerre“, zu deutsch: Verfluchter Krieg, lautet der treffende Titel der CD mit der Sopranistin Fionnuala McCarthy, dem Bariton Klaus Häger und Karola Theill am Klavier. Die Lieder sind während des Ersten Weltkriegs oder kurz danach entstanden, doch vom Hurra-Patriotismus, mit dem die jungen Männer für Volk und Vaterland ins Feld gezogen sind, ist da nichts zu hören. Es sind Lieder, aus denen die Brutalität des Krieges spricht wie in Franz Schrekers „Das feurige Männlein“, Verzweiflung wie in Josef Bohuslav Foersters „Nach im Felde“ oder Wahn wie in Lehárs Epos „Fieber“: Hier durchlebt ein Soldat im Lazarett rauschende Ballnächte voller Walzerseligkeit, zieht zu schneidiger Marschmusik in den Krieg, erfährt den Horror des Kampfes - ein Fiebertraum, den der Tod beendet. Weiterlesen: Franz Lehárs eigentliches Metier: „Die Lustige Witwe“

Prominente Komponisten beziehen Stellung

Illustre Namen versammelt die CD: Giacomo Puccini und Ruggero Leoncavallo sind vertreten, die von den Nazis ins Exil getrieben Komponisten Erich Wolfgang Korngold und Hanns Eisler, Zwölftöner Anton Webern und die in Nazi-Deutschland systemkonformen Hans Pfitzner und Richard Strauss. Angesichts des Ersten Weltkriegs haben sie, jeder mit seiner individuellen Stimme, Stellung bezogen: gegen das sinnlose Morden. Das macht den Mitschnitt zum bewegenden Tondokument.