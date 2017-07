Musik für alle Generationen Was den Veranstaltern des Schloga beim Programm wichtig ist

Osnabrück. Pop für die ganze Familie und HipHop für die jüngere Generation: Bei der Programgestaltung des Schlossgarten Open Air ist dem Veranstalter eine möglichst große Zielgruppe wichtig.

„Lass uns leben wie ein Feuerwerk, oh oh!“ schallt es aus dem Autoradio. Man rätselt, ob Andreas Bourani, Mark Forster oder ein anderer Sänger, der heutzutage in die Rubrik „neue deutsche Pop-Poeten“ einsortiert wird, eine Single herausgebracht hat. Nach dem finalen „oh-oh“ klärt die freundliche Radiomoderatorin schließlich auf: Es ist Wincent Weiss, der da gesungen hat. Der junge Mann aus dem holsteinischen Eutin schickt sich gerade an, endgültig der neue Shooting-Star am deutschen Pop-Himmel zu werden. Und so dürfen sich Musikfans aus der Region Osnabrück freuen: Wer sich frühzeitig ein Ticket für den ersten Abend des diesjährigen Schlossgarten Open Air gekauft hat, darf Wincent Weiss am kommenden Wochenende livehaftig erleben und sich von den Entertainer-Qualitäten des zurzeit hoch gehandelten Sängers überzeugen.

Zum dritten Mal findet das Festival vor dem Osnabrücker Schloss statt und es wurde schon zur Tradition, dass am Freitag Pop-Sänger wie Gregor Meyle, Mark Forster, Max Giesinger und Bands wie Revolverheld auftreten. Dabei handelt es sich um Künstler, denen Kritiker gern Austauschbarkeit und hohen Weichspülfaktor vorwerfen. Vor allem ZDF-Moderator Jan Böhmermann arbeitete sich unlängst an den Popsängern ab und warf ihnen vor, konfektionierte Worthülsen abzusondern. Dabei lässt der Fernsehmann, dessen Erfolg auf flockig präsentierter Provokation basiert, außer Acht, dass Pop von populär kommt. Die Tatsache, dass der Popfreitag im Osnabrücker Schlossgarten ausverkauft ist, spricht für die Popularität der singenden Poeten.

„Uns geht es darum, am Freitag Musik zu präsentieren, die quer durch die Generationen akzeptiert wird. Das ist unser Familientag“, sagt Projektleiter Christoph Hengholt für die Firma Goldrush Productions als Veranstalter. In den vergangenen Jahren funktionierte das Konzept ausgezeichnet. Wer 2016 mitbekam, wie Jung und Alt Rea Garvey feierten, weiß, wovon die Rede ist. Außerdem kann man verstehen, dass der Veranstalter den Risikofaktor bei einem größeren Open Air möglichst niedrig halten will. „Ein Club-Konzert, das bei uns im Rosenhof nicht funktioniert, ist einfacher zu verkraften. Aber im Schlossgarten gehen wir ein wirtschaftliches Risiko im sechsstelligen Bereich ein“, so Hengholt.

Noch bevor das aktuelle Festival über die Bühne geht, beginnt für Goldrush-Geschäftsführer Rüdiger Scholz und sein Team schon die Suche nach den Headlinern für das nächste Jahr. „Silbermond, Andreas Bourani und die Beginner haben wir im Oktober letzten Jahres gebucht“, bestätigt Hengholt. Mir den Acts konnten sie dann den Vorverkauf starten, bevor überlegt wurde, wie sie das Lineup passend vervollständigen. „Als Opener buchen wir gerne Künstler, die das nächste große Ding werden könnten. Das funktionierte im letzten Jahr mit Max Giesinger und wird auch mit Wincent Weiss funktionieren“, sagt der Veranstalter.

Mit dem Samstagsprogramm, mit dem eher das junge Publikum angesprochen werden soll, verhält es sich ein wenig anders. Weil die Beginner und Samy Deluxe alte Freunde und bei derselben Booking-Agentur untergebracht sind, wurde das Bündel zusammen mit Afrob zusammengeschnürt. In den Augen der Goldrush-Veranstalter naheliegend, aber auch durchaus gewollt: „Samy Deluxe und Afrob standen als engagierte Rapper mit coolen Reimen durchaus ganz oben auf unserer Liste“, sagt Hengholt - und erinnert sich daran, dass sein erstes Konzert, das er im Rosenhof erlebte, ein Auftritt von Samy Deluxe und Afrob unter dem Kürzel ASD war.