So teuer ist die Ausstattung der Erstklässler in Osnabrück MEC öffnen

Constantin (6 Jahre.) hat am Mittwoch seinen allerersten Schultag. Seine Basisausstattung inklusive Ranzen und Schulmaterialien hat über 200 Euro gekostet. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Für die Basisausstattung von Erstklässlern müssen Eltern in Osnabrück und Umgebung tiefer in die Tasche greifen als früher. Mehr als 300 Euro können allein Ranzen plus Schulmaterialien kosten. Hinzu kommen die Bücher.