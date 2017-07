War es Brandstiftung? Polizei ermittelt nach Feuer bei Osnabrücker Entsorgungsbetrieb

Osnabrück. Nach einem Feuer auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes im Osnabrücker Hafen ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Hintergrund: Schon vor exakt vier Wochen hatte es einen fast identischen Brand am gleichen Ort gegeben.

Die Osnabrücker Feuerwehr wurde zuletzt am vergangenen Samstag um 6.30 Uhr in die Dornierstraße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen sogenannte Bigpacks mit Plastikteilen und Kunststoffgranulat in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Löscharbeiten nach rund zehn Minuten beendet, zuvor stieg jedoch eine von weither zu sehende, schwarze Rauchsäule gen Himmel. Zwar sei bei dem Feuer auch giftiger Rauch entstanden, dieser sei aufgrund der günstigen Wetterlage jedoch direkt nach oben weggestiegen, hieß es am Samstag aus Feuerwehrkreisen. Eine Gefahr für Anlieger habe nicht bestanden.

Brand vier Wochen zuvor

Exakt vier Wochen zuvor, am 1. Juli, hatte es einen ähnlichen Brand auf dem Firmengelände gegeben. Damals standen ebenfalls Kunststoffsäcke in Flammen. Wegen dieses Vorfalls und des Brandes am vergangenen Samstag hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen, wie eine Sprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. „Wir ermitteln in Richtung Brandstiftung“, heißt es aus der Polizeipressestelle. Grund für die Annahme, die Feuer könnten mutwillig oder mindestens fahrlässig gelegt worden sein, sei die Tatsache, dass das besagte Material trocken ist und sich kaum selber entzünden kann. Eine Brandursache ist bis jetzt jedoch nicht ermittelt worden. Das Entsorgungsunternehmen hat sich bis zum Montagnachmittag nicht zum Sachverhalt geäußert.