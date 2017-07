Kinderbewegungsstadt Osnabrück Warum eine Waldsportpädagogin mit Kita-Kindern ins Grüne zieht

Kinder-Bewegungsstadt (KiBS)

Zwei Stunden soll sich jedes Osnabrücker Kind intensiv bewegen, und zwar pro Tag: Das ist das Ziel des Projekts Kinder-Bewegungsstadt (KiBS). 2012 ging die zwei Jahre zuvor entwickelte Initiative der Bürgerstiftung Osnabrück an den Start. Ist so ein Aufwand tatsächlich nötig? In einer Serie beleuchtet unsere Redaktion, warum Kinder immer träger werden und zeigt, was Eltern dagegen tun können.