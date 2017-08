Weinhändler stellen aus Osnabrücker Weintage am ersten Augustwochenende

Osnabrück. Vom 3. bis zum 6. August 2017 gibt es auf dem Osnabrücker Marktplatz wieder Wein zu trinken: Mehr als 300 verschiedene Sorten bieten Händler aus der Region bei den „Osnabrücker Weintagen“ an.

Bereits zum 14. Mal in Folge finden die Weintage auf dem Osnabrücker Marktplatz statt. Organisiert wird das viertägige Fest von sechs Weinhändlern aus der Region: Getränkehaus Schröder, Wein Fohs, Wein Riemann und Weinhof Hoberg aus Osnabrück sowie Weinhaus Fartmann aus Westerkappeln und Wein-Tepe aus Bad Rothenfelde. Den ersten Wein schenken sie am Donnerstagabend um 18 Uhr aus.

Offiziell eröffnet werden die Osnabrücker Weintage allerdings erst Freitagabend um 18 Uhr durch Bürgermeisterin Birgit Strangmann. Musikalische Unterstützung erhält sie von der Schülerkapelle des Ratsgymnasiums. Mit dabei ist an dem Abend auch die deutsche Weinkönigin Lena Endesfelder aus Mehring an der Mosel.

Der Jahrgang 2016 ist alkoholhaltig und intensiv

Wie alle anderen Besucher wird sie insbesondere Weine des Jahrgangs 2016 trinken. „Es war ein gutes Jahr, besonders am Ende der Saison war es trocken und die Trauben konnten gut ausreifen“, hat Weinhändler Heinz Tepe von den Winzern erfahren. Mit ihnen steht er im regen Kontakt und macht sich auch schon mal vor Ort ein Bild von der Qualität des Weingutes. Diese Auswahl unterscheidet den Weinhandel seiner Meinung nach auch vom Supermarkt: „Die Weintage sind für uns eine Chance, den Kunden zu zeigen, dass sie bei uns guten Wein kaufen können“, so Tepe.

Von den 2016er Weinen erwartet er einen höheren Alkoholgehalt und einen intensiveren Geschmack als bei den letzten Jahrgängen. Aber die Osnabrücker können beim Weinfest auch ganz neue Tropfen probieren: „In diesem Jahr haben wir eine Kooperation mit dem Weinverbund ‚Die Güter‘“, so Tepe. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von neun Weingütern aus den bedeutendsten Anbaugebieten Deutschlands. Jeder der sechs Osnabrücker Weinhändler nimmt zu den diesjährigen Weintagen den ein oder anderen „Güter“-Tropfen ins Repertoire. „Sogar für die meisten von uns sind diese Winzer neu“, verrät der Organisator.

Mehr als 300 verschiedene Weine

Bei mehr als 300 verschiedenen Weinen ist für jeden Geschmack etwas dabei, verspricht er. Besonders „sommerliche Sorten mit leichter Restsüße“ kommen gut an, weiß Tepe aus Erfahrung. Er schätzt, dass etwa 70 Prozent Weiß-, 20 Prozent Rot- und 10 Prozent Roséweine ausgeschenkt werden. „Das liegt zum einen an der Jahreszeit, zum anderen sind Weißweine auch nach zwei oder mehr Gläsern noch gut bekömmlich“, sagt Tepe.

Für alle Gäste, die dazwischen noch etwas essen möchten, stehen verschiedene Imbiss-Stände bereit.

Wenn Heinz Tepe sich für das erste August-Wochenende etwas wünschen dürfte, dann hätte er es gerne „25 Grad warm, bewölkt und windstill“. Der Erfolg der Weintage hänge direkt mit der Wetterprognose zusammen, besonders in diesem Jahr. Denn am ersten August-Wochenende stehen die Weinhändler mit Magneten wie dem Schlossgarten-Open-Air oder dem Bergrennen in Borgloh in direkter Konkurrenz um das Publikum. Bis zu 1.500 Gäste, so schätzt Tepe, könnten auf dem Marktplatz gleichzeitig Wein trinken.

