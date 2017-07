Auto kollidiert mit Lkw Autofahrerin auf der Leyer Straße in Osnabrück verletzt

Osnabrück. Auf der Leyer Straße im Osnabrücker Stadtteil Atter ist es am Montagvormittag laut Polizei zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei der eine 30-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Die Frau war gegen 11.20 Uhr mit ihrem Opel hinter einem Lkw (mit Anhänger) in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Als der 56 Jahre alte Lkw-Fahrer in Höhe der Hausnummer 26 verkehrsbedingt abbremste, bemerkte sie dies zu spät und fuhr auf. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte, jedoch ansprechbare Frau, in ein Krankenhaus.