Neuer Kanalhausanschluss wird gesetzt Meller Straße in Osnabrück zwei Wochen voll gesperrt

Osnabrück. Ab Donnerstag, 3. August, wird die Meller Straße zwischen Großer Fledderweg und „Am Galgesch“ für zwei Wochen voll gesperrt. Für Anlieger ist die Zufahrt auf die Grundstücke frei, teilen die Stadtwerke Osnabrück mit.

Die SWO Netz GmbH, eine Tochter der Stadtwerke, setzt einen neuen Kanalhausanschluss in der Meller Straße in Osnabrück. Daher wird die Straße zwischen Großer Fledderweg und „Am Galgesch“ ab dem kommenden Donnerstag, 3. August, für zwei Wochen bis Mitte August voll gesperrt. Anlieger können aber weiterhin zu ihren Grundstücken fahren.

Busse fahren Umleitung

Die Busse der Linien 41/541 und N4 fahren in diesem Zeitraum in beide Richtungen eine Umleitung über Großer Fledderweg, Pferdestraße und Narupstraße. Die Haltestelle „Großer Fledderweg“ wird in den Großen Fledderweg verlegt.