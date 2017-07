Freizeittipp für die Sommerferien Familienspaß im Grünen

vbu Bad Essen. In idyllischer Kulisse liegt ein Spielplatz für Groß und Klein: der Familienpark Bad Essen.

Der Spielplatz bietet nicht nur einen Blick aufs Wiehengebirge, sondern ist selbst von Bäumen umgeben. Ansonsten ist die Fläche wie ein großer Sandkasten. Der vordere Bereich des Spielplatzes ist auf ältere Kinder ausgerichtet. Dort stehen zwei große Kletteranlagen und eine Seilbahn.

Dahinter befinden sich Geräte, die auch für die Kleineren Spaß bieten. Holztürme, die durch eine Hängebrücke verbunden sind, laden zum Erkunden ein, während in zwei Tunnelrutschen um die Wette gerutscht werden kann. Insbesondere an heißen Sommertagen lockt ein Wasserparadies mit Pumpe. Daneben gibt es klassische Spielgeräte wie Wippen, Schaukeln und ein Drehkarussell. Ausreichend viele Sitzgelegenheiten befinden sich auf dem Gelände ebenfalls.

Weitere Informationen

Der Spielplatz kann kostenlos von acht bis 22 Uhr genutzt werden. Hunde und Fahrräder dürfen nicht auf das Gelände mitgenommen werden. Ebenso ist es untersagt, zu rauchen oder Alkohol zu trinken. Geparkt werden kann beispielsweise an der angrenzenden Straße Am Freibad.

Die Adresse des Familienparks lautet Ludwigsweg 6-10 in 49152 Bad Essen. Besucher aus Osnabrück erreichen die Gemeinde über die B65. Vom Osnabrücker Hauptbahnhof fährt auch der Bus 276 bis zur Gartenstraße in Bad Essen. In zehn Minuten erreicht man von dort zu Fuß den Spielplatz.