Unfall in Osnabrück Rollerfahrerin kollidiert auf dem Osnabrücker Wall mit Lkw

Osnabrück. Eine 39-jährige Rollerfahrerin wurde am Montagvormittag nach Angaben der Polizei bei einem Verkehrsunfall auf dem Osnabrücker Wallring schwer verletzt. Sie war mit ihrem Gefährt auf einen Lkw aufgefahren.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 9.05 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring auf Höhe der Ampel an der Bruchstraße. Ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer bremste verkehrsbedingt ab. Die aus Wallenhorst stammende Rollerfahrerin bemerkte das Bremsmanöver offenbar zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur Beobachtung in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand ein geringer Sachschaden von circa 300 Euro.

Eine 39-jährige Rollerfahrerin wurde am Montagvormittag nach Angaben der Polizei bei einem Verkehrsunfall auf dem Osnabrücker Wallring schwer verletzt. Foto: Selina Dey