Wanderung mit Dichterworten Piesberger Traumpfad zum Thema „Heimat“

Osnabrück. Der 17. Piesberger Traumpfad widmete sich dem Thema Heimat.

2005 hatte die Osnabrücker Professorin für Literaturgeschichte, Jutta Wermke, die gute Idee, auf Spazierwegen rund um den Piesberg zahlreiche wettergeschützte Guckkästen aufzustellen. Seitdem legt sie, jährlich das Motto wechselnd, darin deutsche Gedichte aus. Außerdem führt sie regelmäßig laufgewohnte Literaturfreunde von Kasten zu Kasten, um die jeweils aktuellen Gedichte nicht nur vorzutragen, sondern auch zu erklären.

Diesmal ist es der vielschichtige Begriff „Heimat“, den Jutta Wermke auf ihrem 17. Piesberger Traumpfad behandelt. Zunächst erfährt man, wie sich im 19. Jahrhundert eine literarische Heimatbewegung bildete, die aufkam als persönliches Gegengewicht zur gesellschaftlichen Industrialisierung und Verstädterung. Oftmals, so Wermke, wurden darin Naturbilder gebraucht. Als Beispiel nennt sie Bettina von Arnims Gedicht „Auf diesem Hügel überseh ich meine Welt“.

Abschied von Vertrautem

Auch der Abschied von Vertrautem in der Heimat spiegele sich dichterisch, so etwa bei Joseph von Eichendorffs „Abschied vom Walde“. Die Flucht aus heimatlicher Beengtheit konnte zum Thema werden. Friedrich Schillers „Sehnsucht“ bezeugt es. Ebenso gebe es den Traum von der zerstörten oder verlorenen Heimat. Hierzu zitiert sie Adalbert von Chamissos „Das Schloss Boncourt“ und Mascha Kalékos „Sozusagen ein Mailied“. Schließlich gehe der Heimatbegriff in seelisch verinnerlichte Weite, wie es Eichendorffs berühmtes Gedicht „Mondnacht“ zeigt. Darüber hinaus erlebt die Gruppe durch das Hören von Musik in freier Natur ein fast romantisches Lebensgefühl. Musikstudentin Lea Höning spielt auf der Querflöte einige Solostücke von Georg Phillip Telemann und Arthur Honegger. Schlussendlich darf gemeinsam gesungen werden. „Der Lindenbaum“ nach Franz Schubert erklingt von Sabine Weymann mit Akkorden auf der Gitarre begleitet.