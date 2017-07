Holperdorper Hofausstellung Ehemaliger Bauernhof wird zur Kunsterlebniswelt

Lienen. Zum 21. Mal lockt die Holperdorper Hofausstellung mit einer vielschichtigen Kunstschau nach Lienen. Wendelin Gräbener und Franz Winkelkotte präsentieren wieder zahlreiche eigene Arbeiten sowie Skulpturen, Objekte und Grafiken von fünf Kollegen.

Obwohl die Holperdorper Hofausstellung offiziell erst um 15 Uhr ihre Tore öffnen sollte, wuselten am Samstag schon vor 14 Uhr zahlreiche Besucher über das Gelände in Lienen, bewunderten hier, rätselten dort, taxierten Skulpturen und Grafiken, checkten Preise und Geldbeutel. Und so kam es, dass früh rote Punkte auf diversen Schildchen unter den Kunstwerken darauf hinwiesen, dass sich Kunstfreunde hier bereits zum Kauf entschieden hatten. Fünf Künstler haben Wendelin Gräbener und Franz Winkelkotte in diesem Jahr zur Hofausstellung auf ihren Bauernhof eingeladen. Einmal mehr wurde es eine vielschichtige Schau, die jetzt für eine Woche im Außengelände, in Scheunen, ehemaligen Ställen und Atelierräumen das Publikum begeistern darf.

Modelle aus Tiroler Flussstein

Leider mussten die Gastgeber aus Kostengründen darauf verzichten, eine der 50 Tonnen und mehr wiegenden Skulpturen von Sandra Silbernagel per Hubschrauber einfliegen zu lassen. Die in Münster lebende und arbeitende Künstlerin sucht sich in Steinbrüchen riesige runde Blöcke aus Tiefengestein, die einst als heiße Magma-Blasen zur Erdkruste aufstiegen und erkalteten. Diese Monstren lässt sie mit einer Diamantseilsäge zerteilen, um dann einen Kern herauszusägen oder zu bohren. Dieses Innere präsentiert sie jeweils separat, als existenzielles Herzstück, das geografisch unweit vom Ursprungsblock ein Eigenleben führen darf. Einer dieser „Monolithe“ hätte sich gut auf dem Holperdorper Gelände gemacht. Aber da ein Tieflader das Gehöft nicht anfahren kann, wäre tatsächlich ein Helikopter für den Transport nötig gewesen. Anstelle ihrer tonnenschweren Magma-Blasen hat Silbernagel nicht weniger faszinierende Modelle aus Tiroler Flussstein mitgebracht, mit denen sie im Kleinen ausprobiert, was im Großen funktionieren könnte.

Die Kleinskulpturen bieten etwas, was bei den Monolithen nicht möglich ist: Man kann die Kernstücke wieder an ihre ursprünglichen Plätze einfügen und so eine willkommene ästhetische Diversität erzeugen. Außerdem zeigt Silbernagel Skulpturen, die den Eindruck erwecken, als wären zwei verschiedene Steine mit unterschiedlicher Oberfläche zu einer bivalenten Einheit verschmolzen – obwohl die Bildhauerin sie aus einem Block gehauen hat.

Auf derselben Wiese wie Silbernagels Skulpturen findet man auch Arbeiten der Hofausstellungsgastgeber: Wendelin Gräbener und Franz Winkelkotte haben sich mit dem Sündenfall beschäftigt. Adam und Eva, Keramikfiguren im typischen Gräbener-Stil, tragen beide einen Glasapfel von Winkelkotte im Schoß. Wer bittet zum Biss? Wer beißt beherzt zu? Es geht aber auch ohne das Erzählerische: Wenn der Glaskünstler und die Keramikerin sich von der menschlichen Gestalt abwenden und entweder Glashöhlen in strahlenden Farben oder „Zwischenräume“ aus gebranntem Ton kreieren.

Ein Werk von Wendelin Gräbener. Foto: Swaantje Hehmann

Von der Natur inspiriert

Von der Natur lässt sich Christina Sauer inspirieren. Farbholzschnitte und Objekte erinnern an organische Motive, die sie in Schweden aufspürte. So lässt die Halbschwedin den Betrachter an der Erforschung ihrer Wurzeln teilhaben. Wer noch nie etwas von einem Schmetterlingskreis gehört hat, darf sich bei Heide Kemper schlau machen. Radierungen, Zeichnungen und Drucke zeigt Jochen Kublik, derweil Erika Post in ihren Skulpturen Ton und Stahl vereint. In einem komplizierten Verfahren stapelt sie Tonwürfel zu Stelen, die in instabiler Balance eingefroren erscheinen, derweil sich in Stahldreiecken gefangene Tonkugeln wie eine brüchige DNA in einer Helix gen Himmel winden.