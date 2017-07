In Psychiatrie eingewiesen Drogenabhängiger klaut Parfums in Osnabrück

Ein drogenabhängiger Ladendieb ist am Freitagabend auf frischer Tat ertappt worden, als er in einem Laden in der Großen Straße in Osnabrück Parfum stahl. Der 32-jährige Drogenabhängige wurde festgenommen und später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Symbolfoto: David Ebener/Illustration

Osnabrück. Ein drogenabhängiger Ladendieb ist am Freitagabend auf frischer Tat ertappt worden, als er in einem Laden in der Großen Straße in Osnabrück Parfum stahl. Zwei Passanten und ein Ladendetektiv konnten den 32-Jährigen überwältigen, als er versuchte zu flüchten.