Rote Ampeln in Osnabrück ignoriert 19-jähriger Raser verfolgt Streifenwagen auf Blaulichtfahrt

pm/jcf Osnabrück. Ein 19-Jähriger hat Samstagnacht einen Streifenwagen der Polizei durch Osnabrück verfolgt, die mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Unfall am Kurt-Schumacher-Damm war. So wollte er sich freie Fahrt verschaffen und fuhr über mehrere rote Ampeln.

Zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es nach Polizeiangaben zwischen Mitternacht und 0.30 Uhr auf der Strecke vom Heger-Tor-Wall über die Martinistraße bis zum Kurt-Schumacher-Damm.

Wege- und Sonderrechte der Polizei mitgenutzt

Mit seinem schwarzen Opel Corsa folgte der 19-Jährige dem Einsatzfahrzeug, fuhr laut Polizeisprecherin Anke Hamker sehr dicht auf sowie mit stark überhöhter Geschwindigkeit und wollte offensichtlich die Wege- und Sonderrechte der Polizei mitnutzen.

Beinahunfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern

An mehreren Kreuzungen kam es laut Polizei so zu Beinahunfällen mit anderen Verkehrsteilnehmern. „Der Fahrer stand nicht unter Alkoholeinfluss oder unter Drogen und wollte das Problem gar nicht einsehen, als er angehalten und auf den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr angesprochen wurde“, erklärte Hamker am Sonntag.

Die Polizei Osnabrück bittet Zeugen, die Angaben zu dem Ablauf des Geschehens machen können oder selbst gefährdet wurden, sich unter 0541/3272315 zu melden.