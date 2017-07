Anzeigen gegen 21-Jährigen Sexuelle Belästigung am Rubbenbruchsee in Osnabrück

Sexuelle Belästigung am Rubbenbruchsee in Osnabrück MEC öffnen

Zwei Frauen sind am Samstagabend von einem 21-Jährigen am Rubbenbruchsee in Osnabrück belästigt worden. Es gab eine Anzeige wegen sexueller Belästigung. Bereits am Donnerstagabend hatte der 21-Jährige Frauen am Rubbenbruchsee belästigt. Archivfoto: David Ebener

Osnabrück. Zwei Frauen sind am Samstagabend von einem 21-Jährigen am Rubbenbruchsee in Osnabrück belästigt worden. Die Polizei nahm den Mann kurze Zeit später in der Nähe der Minigolfanlage über Nacht in Gewahrsam.