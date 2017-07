Linksradikale in Osnabrück Kulturzentrum Substanz solidarisiert sich mit Roter Flora

Osnabrück. Als eine „ernstzunehmende Gefahr“ hatte die Junge Union das linke Kulturzentrum Substanz in Osnabrück bezeichnet. Nun nehmen die Verantwortlichen erstmals selbst Stellung zu den Vorwürfen.

Nach den Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg hatte die Junge Union vor der linken Szene in Osnabrück gewarnt: „Aus Sicht der JU werden die Linksradikalen in Osnabrück schon zu lange geduldet“, hieß es in einer Pressemitteilung. Und auch die CDU-Ratsfraktion forderte „klare Kante“ gegen Linksextreme in Hamburg und Osnabrück.

Stellungnahme nach zwei Wochen

Mehr als zwei Wochen später hat das Osnabrücker Kulturzentrum Substanz zu den Vorwürfen Stellung bezogen. Es gilt als Anlaufstelle für Linke in der Region. Warum hat es mit einer Antwort so lange gedauert? „Entscheidungen des Substanz werden auf einem wöchentlichen, öffentlichen Plenum getroffen, zu dem alle eingeladen sind, die unsere Grundsätze teilen. Es gibt keine*n Chef*in und Hierarchien werden so flach wie möglich gehalten“, heißt es in dem Schreiben.

Das Plenum versteht das Substanz als Freiraum, in dem sich verschiedene politische und kulturelle Gruppen treffen können. „Allen gemein ist ein Grundkonsens, der diskriminierendes Verhalten und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wie Rassismus, Sexismus, Homophobie, Antisemitismus und Faschismus ablehnt.“

Substanz solidarisiert sich mit linken Zentren

Nach diesem Selbstverständnis ist das Substanz durchaus mit anderen linken Zentren in Deutschland zu vergleichen: „Wir solidarisieren uns mit Räumen wie der Roten Flora in Hamburg, dem Conne Island in Leipzig und dem Unabhängigen Jugendzentrum Kornstraße in Hannover.“

Die Vorwürfe von JU und CDU führt das Substanz auf die grundsätzlich unterschiedlichen politischen Einstellungen zurück: „Konservativen und reaktionären Kräften sind diese Zentren ein Dorn im Auge, da sie für eine andere, eine emanzipatorische Welt stehen.“ Dass die etablierten Parteien nun vor einer Gefahr durch Linke warnen „können und wollen wir nicht akzeptieren“.