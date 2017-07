Konzert am Westerberg Büdchenfest 2017: Tommy Schneller packt den Gute-Laune-Blues aus

Osnabrück. Der Platz rund um das Büdchen am Westerberg ist am Wochenende ein Ort für nette Zusammenkünfte, doch vor allem für richtig gute Musik. Am Freitagabend traf die Tommy Schneller Band mit ihrer erheiternden Blues-Musik den Geschmack der Festbesucher.

Tommy Schneller und seine Band sind mittlerweile Stammgast beim dreitätigen Büdchenfest am Westerberg. Die feine Bluesmusik der Musiker passt zu bunten Lichterketten im gemütlichen Laubdach am Büdchen. Sie passt zu einer lauen Sommernacht im Juli. Für eine solche fehlten am Freitagabend zwar ein paar Grad auf dem Thermometer, die charmant warmen Klänge der Bluesmusiker konnten dies aber ausgleichen.

Tommy Schneller und seine sechs Begleiter spielten ein hochklassiges Wechselspiel aus gefühlvollen Balladen, die ganz tief ins Bluesherz stachen, und lebhaftem Swing, der die Festbesucher ihre positiven Gefühle auf der Tanzfläche zum Ausdruck bringen ließ. Die Musiker spulten nicht einfach ein Programm ab, sie verkörperten lebhaft die Stimmung, die sie bei ihren Zuhörern auslösen wollten.

Coolness und Leichtigkeit

Mit minutenlangen Soloeinlagen ließen sie jedes ihrer Instrumente diese Gefühle in einer eigenen Sprache ausdrücken - in einem Spektrum von schwerlastenden Emotionen, über freche Coolness, bis hin zu angenehmer Leichtigkeit. Tommy Schneller und seine Band erweiterten ihre Bühne und mischten sich spielend unter das Publikum. Damit gaben sie die Leidenschaft für ihre Musik direkt an die Zuhörer weiter. Die gute Laune, die sie damit auslösten, war überall spürbar. Mit der Tommy Schneller Band bekommt der Ausdruck „den Blues haben“ einen völlig neuen Sinn, fernab von seiner eigentlichen Bedeutung.

NDW-Hits und Rockmusik am Samstag

Die Band legte große Leidenschaft für ihre Musik an den Tag. Foto: Swaantje Hehmann

Eingeleitet hatte den langen Musikabend am Freitag die Fats Meyer Revival Band. Die Coverband kletterte durch die Epochen der Rockgeschichte. Hinsichtlich Repertoire und Qualität hatten die Musiker dabei deutlich mehr zu bieten, als vieles von dem, was dem Publikum sonst häufig an Covermusik auf Festen geboten wird.

Mit Covermusik hatte die Band Echtzeit bereits am Donnerstagabend das dreitägige Büdchenfest eingeleitet.

Am Samstag wird ein Kinderfest rund um das Büdchen am Westerberg gefeiert. Am Abend belebt dann die Gruppe Schöne Frau mit Geld die Zeit der Neuen Deutschen Welle. Die Band covert Stücke der Gruppe Ideal, die mit Hits wie „Blaue Augen“, „Berlin“ oder „Melancholie“ als feste größe der NDW-Zeit gilt.

Anschließend spielt die Band First Take Rock-Hits aus drei Jahrzehnten mit Beginn in den Siebzigern.

