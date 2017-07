Museum in der Box Kinder basteln im Museum am Schölerberg tragbare Ausstellungen

Kinder basteln im Museum am Schölerberg tragbare Ausstellungen MEC öffnen

Museum in der Box: Lina, Liv und Reka präsentieren ihre tragbaren Ausstellungen. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Eine tragbare Ausstellung in der Box haben Kinder im Museum am Schölerberg in Osnabrück erschaffen. Thema des Workshops beim Projekt „MuseobilBOX“ war der Boden.