Gespräch mit Anja Piel Osnabrücker Kulturszene: Kritik an Finanzierung

Osnabrück. Im Rahmen ihrer diesjährigen, dreitägigen Sommertour verschaffte sich die Grünen-Landesfraktionsvorsitzende Anja Piel auch einen Einblick in die Osnabrücker Kulturszene.

Nach Stationen in Vechta und Lingen, einem Besuch des Osnabrücker Hauses der Unternehmerinnen und einer Führung durch die Kunsthalle Dominikanerkirche traf sie dort auf ein halbes Dutzend eingeladener Protagonisten aus der lokalen Kulturlandschaft, die sich und ihre Vereine und Institutionen vorstellten. Dabei kam ein generelles Unbehagen darüber zutage, dass viele Kulturbereiche ausschließlich über Projekte finanziert werden anstatt nachhaltig in kulturelle Bildung, Strukturen, Köpfe und Inhalte zu investieren. Der grüne Osnabrücker Landtagsabgeordnete Volker Bajus verwies indes darauf, dass der „Projektitis“ inzwischen ein klares programmatisches Bekenntnis zur demgegenüber institutionellen Kulturförderung entgegengesetzt werde.

Musik wichtiger als bildende Kunst?

Anja Piel konzedierte, die Projektförderung zunächst „falsch eingeschätzt“ zu haben und sprach sich entsprechend dafür aus, den Institutionen „mehr zuzutrauen“. Von der lebendigen Osnabrücker Kulturszene zeigte sie sich beeindruckt, zumal viele Initiativen „unter schwierigen Voraussetzungen“ arbeiten würden. Rund 90 Prozent der Landeskulturförderung fließen in jene drei großen niedersächsischen Städte, in denen sich die entsprechenden Landeseinrichtungen befinden. Dass neben dieser generell ungleichen Verteilung der Kulturmittel in Niedersachsen etwa die Musikschulen im Gegensatz zu anderen Sparten wie Kunstschulen „extrem gefördert“ und die zeitgenössische Kunst „fördertechnisch vom Land kaum wahrgenommen“ werde, gab zudem Dagmar von Kathen vom Vorstand der gastgebenden Kunsthalle zu bedenken.

Viel gefordert, aber wenig gefördert

Das viel geforderte, aber wenig geförderte kreative Potenzial sehe sich oft mit einer politischen Ignoranz konfrontiert, die zu Unterausstattung und Rückbau führe, brachte Bajus einen kulturpolitischen Widerspruch auf den Punkt. Dennoch sei man mit dem Umdenken weg von der Projekt- und hin zur Strukturförderung auf einem „guten Weg“, Kunst und Kultur nicht länger als „freiwillige Aufgaben“ zu begreifen, sondern als notwendige „Lebensmittel“ und somit auch „harte Standortfaktoren“.