Osnabrück. Osnabrücks Oberbürgermeister Griesert (CDU) hat eine absehbare Niederlage in der Neumarkt-Frage kassiert. Warum hat er sich das angetan?

Der Oberbürgermeister mag wirklich überzeugt gewesen sein, dass der Ratsbeschluss zur Neumarktsperrung rechtswidrig ist. Überzeugend war er mit dieser Meinung allerdings nicht. Und er stand damit ziemlich allein.

Wer die Ratsdebatte vom März noch im Ohr hat, wird den Eindruck nicht los, dass Griesert dem Rechtsamt eine Vorgabe gemacht hatte, die die hauseigenen Juristen bitte rechtssicher zu begründen hatten. Dass das nicht gelingen würde, war früh abzusehen. Aber Griesert hielt an seinem Kurs fest –und nahm damit in Kauf, erneut mit einer Eingabe bei der Kommunalaufsicht krachend zu scheitern. Seiner CDU kann er jetzt sagen: Schaut her, ich habe doch alles versucht.

Doch damit hat er sich auch selbst geschadet. Denn er wird spätestens seit dieser Neumarkt-Sache nicht mehr als überparteilich agierender Oberbürgermeister wahrgenommen, sondern als langer Arm der CDU/BOB-Opposition.