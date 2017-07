Bananensplit und Eiertanz Theateracker am Piesberg endet mit artistischer Objekt- und Körperkunst

OSNABRÜCK. Kreative Kleinkunst im Freien: Nach zwei wetterbedingten Zwangsverlagerungen in das Piesberger Gesellschaftshaus konnten die letzten beiden Vorstellungen des diesjährigen Theaterackers standesgemäß draußen im Kastaniengarten stattfinden.

Dabei blieb es nicht nur trocken. Auch einige Sonnenstrahlen bahnten sich ihren Weg durch das Geäst und Blattwerk. Und trotz des mittlerweile bekannten Proben- und Premierencharakters der beliebten „Umsonst und draußen“-Veranstaltungsreihe waren es alles andere als artistische Trockenübungen, die zum Finale geboten wurden. Zunächst war es Ben Richter, der sich programmgemäß „taktil“ mit langen, feingliedrigen Fingern buchstäblich an seine mitgebrachten Objekte herantastete. Das Weinglas leistete dabei zunächst imaginären Widerstand, ließ sich dann aber vom Subjekt in Form des Künstlers mit Leichtigkeit um den ein oder anderen Finger wickeln, auf den Arm nehmen oder gar zum Mittanzen bewegen. Der Mann in Blau demonstrierte so auch den verblüfften Weintrinkern im Publikum, was man sonst noch so alles mit dem Gefäß, das sie in den Händen hielten, machen kann.

Die Banane nimmt der Pantomime zunächst nicht für voll, was diese ihm aber wiederum nicht krummnimmt und sich sogar vierteilen lässt vom Sensenmann, der so leichtfüßig und leichtfertig mit seinem Arbeitsgerät hantierte, dass es die vorderen Sitzreihen mit der Angst zu tun bekamen. Die vergleichsweise klassische Jonglage erfolgte mit drei Bällen, zwei Armen und Köpfchen, nachdem ein großer grauer Stein zum gesichtslosen Kopf im Jackett geworden war. Mal fließend elegant, mal marionettenhaft, aber stets mit ausdrucksvoller Mimik performte Ben Richter seine vielschichtige Kleinkunst zu hallintensiver und stereoeffektiver Musik. Am Ende stand ein Stillleben mit Banane im Glas.

In der Luft tanzende Beine

Nicht minder raumfüllend zeigte nach der Pause Natalie Reckert, was es bedeutet, sich selbst und die Welt buchstäblich auf den Kopf zu stellen. Denn seit ihrem fünften Lebensjahr macht sie gerne Handstände und fühlt sich dabei „schwerelos und stark wie eine Rakete, die ins Weltall fliegt“. Bis in die Zehenspitzen motiviert und konzentriert demonstrierte die Akrobatin, wie sie den Moment der Stille in der Balance, aber auch den Kampf mit dem eigenen Körper und nicht zuletzt die Aufmerksamkeit genießt, die ihr dabei zuteilwird. Die Besucher des Theaterackers staunten nicht schlecht über virtuos in der Luft tanzende Beine und allerlei scheinbar unmögliche Verrenkungen.

Die selbst ernannte „Superheldin aus Zuckerguss“ konzedierte indes, dass ihre Unbesiegbarkeit auch „ganz schön anstrengend“ ist und ihr eigener Körper weich wie ein Schokobonbon und zerbrechlich wie ein Ei. Mit dem Unterschied, dass die extrem biegsame „biomechanische Neuerfindung“ trotz zunehmender „Materialermüdung“ den verschiedenen Belastungsproben und Stabilitätstests standhielt, die Eier, auf denen sie damit herumturnte, aber nicht. Der wahrhaftige Eiertanz geriet am Ende zur freudigen Schweinerei. Und als Natalie Reckert zum Abschluss „Purple Rain“ durch den Kastaniengarten wehen ließ, regnete es doch noch – wenn auch nur Konfetti.