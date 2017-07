Höchstwerte am Berliner Platz Lärmtest: Mit dem Handy durch Osnabrück

Osnabrück Wer wissen will, wie laut seine Umgebung ist, kann auf verschiedene Smartphone-Apps zurückgreifen. Wir haben sie in Osnabrück getestet. Wo ist es wie laut?

Lärm schadet nicht nur dem Gehör, sondern kann auch zu Bluthochdruck, Konzentrations- und Schlafstörungen führen. Bereits das Wohnen an einer Hauptverkehrsstraße erhöhe das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten, warnt Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen.

Um herauszufinden, wie laut es am Ring und fünf weiteren Orten in Osnabrück ist, sind wir durch die Stadt gegangen und haben mit Apps den Lärm gemessen. Der Zeitpunkt: Montags, ab 17 Uhr im Feierabendverkehr. Eine Extremsituation.

Wo ist es wie laut?

Höchstwerte von bis zu 85 Dezibel erreichten der Berliner Platz und die Bahnbrücke an der Iburger Straße. Eine der vier getesteten Apps vergleicht solche Werte mit Weckerklingeln, Schreien – oder zutreffenderweise mit einer belebten Straße. Als ein Zug vorbeifährt, macht das bei der Messung auch keinen Unterschied mehr.

Besonders geräuschvoll ist es auch an Johannistorwall und Neumarkt. Je nach Ampellicht und App schwanken die Werte zwischen 40 und 80 Dezibel. Während eine App alles unter 60 Dezibel noch als ungefährlich einschätzt, könnten die gemessenen Höchstwerte bei ständiger Belastung „dauerhafte Gehörschäden“ verursachen.

Auch in der fahrradfreundlichen Katharinenstraße bewegt sich der Zeiger zwischen 20 und 70 Dezibel. Denn auf Leere folgen sich unterhaltende Radfahrer und durchrollende Autos. Für vergleichbar viel Lärm sorgen der App zufolge rauschende Blätter oder ein klingelndes Telefon. Selbst der nicht besonders stark frequentierte Bürgerpark ist keine totale Oase der Ruhe. Dass es dort im Schnitt genauso laut ist wie in der Fahrradstraße, liegt wohl an Kindern und Vogelgezwitscher.

Mögliche Folgen der Lärmbelastung

Entwarnung angesichts der Ergebnisse gibt Anke Lesinski-Schiedat, Leiterin des Deutschen Hörzentrums der HNO-Klinik Hannover. Schäden am Gehör bekomme erst, wer täglich acht Stunden lang über 85 Dezibel ausgesetzt sei – und das über einen Zeitraum von zehn Jahren. „Geringerer Lärm ist zwar nervig, verursacht aber keine Hörschäden“, sagt die Ärztin. Insgesamt hängt das Risiko laut Lesiniki-Schiedat nicht nur von Lautstärke und Dauer, sondern auch von genetischer Veranlagung ab.

Ob Geräusche psychische Folgen haben, komme vor allem auf das eigene Nervenkostüm an. „Schon Drucker oder Kindergärten können Belastungen sein“, erklärt die Ärztin, „je nachdem, ob man sich darüber aufregt.“ Zu bedenken ist bei den Tests, dass Smartphones nicht so präzise sind wie Schallpegelmesser. Schon Wind, Regen oder Fingerbewegungen lassen die Zeiger der Apps ausschlagen. Tendenziell decken sich die Ergebnisse jedoch mit der Lärmkartierung der Stadt.

Wer sich selbst einen Eindruck von der Lärmbelastung machen möchte, kann die folgenden Aufnahmen anhören: