Defekte Gastherme als Ursache? Mann bei Verpuffung in Osnabrück schwer verletzt

Osnabrück. Im Osnabrücker Stadtteil Schölerberg ist es nach Angaben der Feuerwehr am Freitagnachmittag zu einer Verpuffung gekommen, bei der eine Person schwer verletzt wurde.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in einem Wohnhaus an der Meller Straße. Wie die Polizei Osnabrück berichtet, hatte der 28-jährige Wohnungsmieter im Badezimmer geduscht. Wenig später hat sich eine schwere Verpuffung in dem Badezimmer ereignet, die dazu geführt hat, dass der schwer verletzte Wohnungsmieter mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik für Schwerbrandverletzte in Gelsenkirchen geflogen werden musste.

Der 28-jährige schwebt nach Auskunft der Polizei vom Freitagabend nicht mehr in Lebensgefahr. Der Brandort ist durch die Polizei beschlagnahmt worden. Die weiteren sieben Hausbewohner wurden zuvor durch die Rettungskräfte evakuiert.

Das bisherige Ermittlungsergebnis spricht laut Polizei für einen technischen Defekt an der Gastherme, welcher ursächlich für die Verpuffung gewesen sein dürfte. Die Gasanlage wurde nach dem Vorfall durch die Stadtwerke vorerst stillgelegt.

Weil sich an der Badezimmerdecke Risse gebildet hatten, wurde noch am Freitag ein Bausachverständiger hinzugezogen, um die Statik des Gebäudes zu überprüfen.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zur Sachschadenshöhe konnte die Polizei am Freitagabend noch keine Angaben machen. Das Wohngebäude ist den Beamten zufolge aber weiterhin bewohnbar.

Während des Einsatzes kam es auf der Meller Straße in Höhe der Einmündung der Straße „Am Galgesch“ zu Verkehrsbehinderungen.