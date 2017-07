Hetze und Bedrohungsszenario? Sonderparteitag nach erneutem Ärger in Osnabrücker AfD

Osnabrück. Hetze und Aufbau eines Bedrohungsszenarios gegen eigene Mitglieder? Im AfD-Kreisverband Osnabrück gibt es erneut Ärger und Grabenkämpfe. Mitglieder der Nationalkonservativen kritisieren ihren örtlichen Vorstand massiv und wollen ihn zur Rede stellen. Sie haben einen außerordentlichen Parteitag beantragt.

Diese Konferenz soll nun offenbar nicht-öffentlich am 10. August in einer Versammlungsstätte in Belm stattfinden. Eine entsprechende Kopie eines Einladungsschreibens liegt unserer Redaktion vor. Der AfD-Kreisvorstand will sich nicht zur Sache einlassen, teilte aber per Mail über Pressesprecher Hartwig Knoops (Wallenhorst) mit: „Zu innerparteilichen Auseinandersetzungen und Informationen, die Ihnen per Indiskretion aus durchschaubaren Gründen zugespielt wurden, wird sich der Vorstand der Alternative für Deutschland, Kreisverband Osnabrück, nicht äußern“.

Hinter dem Antragspapier stünden 16 aktive Mitglieder (darunter Kreistagsabgeordnete), die es auch unterzeichnet hätten, stellten unterdessen die Initiatoren des Protestes heraus. Und sie sind in ihrer Wortwahl sehr deutlich. Dem zehnköpfigen Kreisvorstand um den Vorsitzenden Daniel Wolf (Merzen), die beiden Stellvertreter Gerd Graune (Ostercappeln-Venne) und Knoops sowie den Beisitzer Wolf-Rüdiger Wandtke (Bad Iburg) werfen sie im Antrag wörtlich „eine ungeheuerliche Hetze“ gegen die inzwischen zurückgezogene Bundestagskandidatin Tanja Bojani vor. Es handele sich um „haltlose Beschuldigungen“ gegen die 41-jährige Frau aus Rieste, schreiben die Unterzeichner der Erklärung weiter.

Aber auch von einem Aufbau eines Bedrohungsszenarios gegen einen Kandidaten im Vorfeld von innerparteilichen Vorstandswahlen ist in der Antragsbegründung die Rede. Ebenso von mangelnder Information der Parteimitglieder in zentralen Fragen und einer mehrwöchigen Passivität der Führung im Bundestagswahlkampf. „Sie sind eine Enttäuschung auf ganzer Linie“, heißt es in dem mehrseitigen Papier an die Adresse des Vorstandes.

Das Schriftstück liegt unserer Zeitung ebenfalls vor.

Der Kreisvorsitzende Wolf war vor rund einem halben Jahr in das Amt gewählt worden. Die beiden bis dahin eigenständigen Verbände aus Osnabrück-Stadt und -Land hatten damals fusioniert und sich zu einer Organisationseinheit zusammengeschlossen. Wolf setzte sich – angeblich nach einem kurzfristigen Kandidaturverzicht des Bissendorfer Kommunalpolitikers Martin Krieger – schließlich mit einer Zweidrittelmehrheit gegen einen weiteren, dritten Bewerber durch. Dabei soll es sich nach Darstellung einiger Versammlungsteilnehmer um den Glandorfer Hendrik Freiherr zu Wrede gehandelt haben. Dieser wollte sich auf Nachfrage unserer Zeitung jedoch ausdrücklich nicht zur Sache sowie zu den Abläufen auf der Konferenz äußern – und verwies für Auskünfte auf die Pressestelle der Organisation.

Aktuell verfügt der fusionierte AfD-Kreisverband Osnabrück über rund 110 Mitglieder und soll nach Hannover-Stadt und -Land sowie Harburg sogar der viertgrößte in Niedersachsen sein. Er hält sich aber zu der Frage bedeckt, ob und gegebenenfalls wen er aus seinen Reihen für die Landesliste der AfD zur Landtagswahl 2018 vorschlagen will. „Uns ist nicht bekannt, wer aus dem Kreisverband Osnabrück antreten wird“, lässt Pressesprecher Knoops verlauten: „In der AfD kann jeder für ein Mandat kandidieren.“

Das entsprechende Personaltableau von Ostfriesland bis zum Südharz soll aber schon am kommenden Wochenende (5./6. August) auf einem Landesparteitag in Walsrode unter Dach und Fach gebracht werden. Theoretisch ist dort jedes eingetragene AfD-Mitglied aus Niedersachsen stimmberechtigt. Eine mehr als zehnköpfige Gruppe aus der Region Osnabrück hat bereits angekündigt, zu dieser Tagung anzureisen, um ihren Protest gegen die Vorgehensweisen des nicht unumstrittenen Landesvorsitzenden Armin-Paul Hampel und dessen Mitstreiter bei den anstehenden Abstimmungen zum Ausdruck zu bringen.

Auch Verhältnis zur Kreistagsfraktion offenbar belastet

Ob darunter auch Mitglieder der vierköpfigen Osnabrücker AfD-Kreistagsfraktion (Martin Krieger, Tanja Bojani, Dirk Schmelzer aus Bad Rothenfelde und Felix Elsemann aus Belm) sein werden, muss sich zeigen. Das Quartett, das seit November 2016 die Interessen der Nationalkonservativen im Kreistag am Schölerberg vertritt, hat allerdings nach Informationen unserer Zeitung geschlossen den oben erwähnten Antrag für einen Sonderparteitag des Kreisverbandes in Belm unterschrieben. Und unterstützt damit offenbar auch die schweren Vorwürfe gegen den örtlichen Vorstand. Ein weiteres Indiz dafür, dass – wie einige Parteimitglieder in der vergangenen Woche in Gesprächen mit unserer Redaktion unabhängig voneinander bestätigten – das Verhältnis zwischen der Kreistagsfraktion und dem Kreisvorstand offenbar spürbar belastet ist. Einzelne Beobachter sprechen sogar von einem zerschnittenen Tischtuch.

Der Ausgang der innerparteilichen Kontroverse bleibt somit vor dem Parteitreffen in Belm offen.