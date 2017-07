Ferienfreizeittipp Pflichttermin für Technikfans: Das Hubschraubermuseum in Bückeburg

Bückeburg. Die Bo 105 im Redbull-Design steht Kopf. Genauer gesagt: Sie hängt über Kopf. Und über den Köpfen der Museumsbesucher. Der Kunstflughubschrauber – die Bo ist der bislang einzige Hubschrauber mit Kunstflugzulassung - ist so etwas wie das Aushängeschild des Hubschraubermuseum in Bückeburg. Und weithin sichtbar im verglasten Obergeschoss des Museumsbaus.

Wer sich für Fluggeräte im Allgemeinen und Drehflügler, also Hubschrauber im speziellen interessiert, wird früher oder später auch in Bückeburg landen. Schließlich ist das Hubschraubermuseum das einzige Museum in Deutschland und eines von weltweit nur drei Museen, das sich ausschließlich Drehflüglern widmet.

Der Grundstock für das heutige Museum wurde 1961 in der damaligen Heeresfliegerwaffenschule in Bückeburg gelegt. Dort entstand eine Lehrsammlung. Anfang der 70er Jahre zog die ständig wachsende, aber bis dahin nur begrenzt zugängliche Sammlung in das Zentrum von Bückeburg. Am 9. Juni 1971 wurde das Hubschraubermuseum eröffnet. ( Weiterlesen: Weitere Freizeittipps finden Sie auf unserer Themenseite auf www.noz.de/ferien)

50 Exponate in Originalgröße

Auf die Besucher warten zwar auch Hunderte von Hubschraubermodellen, die eigentlichen Stars sind aber die rund 50 Exponate in Originalgröße: Von der leichten und schlanken Bell Sioux über den „Teppichklopfer“, ebenfalls von Bell, der bis heute durch den Vietnamkrieg der Inbegriff des Militärhubschraubers ist bis hin zur „fliegenden Banane“, dem Piasecki H-21 Workhorse. Das Museum bietet einen weitgefächerten Überblick über Hubschrauber aus Ost und West, im Tarnanstrich oder im Zivillack: Arbeitstiere und Rennpferde, Schlachtrösser und Generalisten. Ganz Nebenbei erfährt der Besucher anhand etlicher anderer Exponate viel über Geschichte, Technik und Einsatzmöglichkeiten der Hubschrauber.

Während Technik- und Fluggeschichtsbegeisterte trotz der eigentlich recht überschaubaren Museumsfläche durchaus Stunden zwischen den Exponaten umherstreifen können, fordert der Erhalt des Familienfriedens gelegentlich Kompromisse. Gut, dass das Museum zentral liegt und Bückeburg mehr zu bieten hat: Zum Beispiel die nahegelegene Fürstliche Hofreitschule. Wer genug Hubschrauber gesehen hat, kann sich also auch was anderes anschauen - während die Drehflüglerfans drinnen weiter sinnieren, ob sie sich einen Flug im Simulator gönnen sollten. Apropos gönnen: Wenn man schon in der Nähe der Porta Westfalica ist, kann man auch gleich mal wieder den Schulausflugsklassiker „Kaiser-Wilhelm-Denkmal“ besuchen.

Alle Infos

Das Hubschraubermuseum ist täglich (außer Heiligabend, 1. Weihnachtstag, Silvester und Neujahr) von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Nach Absprache und Voranmeldung können auch Führungen gebucht werden. Ehemalige Fluglehrer und Techniker des nahegelegenen Internationalen Hubschrauberausbildungszentrums - der ehemaligen Heeresfliegerwaffenschule - geben Einblicke in die Geschichte und die „Geschichten“ der Hubschrauber, ihrer Konstrukteure und Piloten. Dafür sollten rund 1,5 Stunden eingeplant werden. Fachbesuchern steht auf Anfrage das Archiv mit Bibliothek und Dokumenten zur Verfügung. Der Eintritt kostet für ein Erwachsenen 7,50 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren 4 Euro, Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Hunde sind im Hubschraubermuseum nicht erlaubt.

Das Museum am Sablé-Platz 6 ist über die A30 und dann die A2 in Richtung Hannover zu erreichen. Ab der Ausfahrt Porta Westfalica geht es zunächst über die B 482 und dann die B 65 nach Bückeburg. Für die Anfahrt ab Osnabrück sollte man eine gute Stunde rechnen. Eine Anreise mit der Bahn ist ebenfalls möglich.

Infos unter Telefon 05722/5533, per Email an info@hubschraubermuseum.de oder online unter www.hubschraubermuseum.de.